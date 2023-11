Sarno. Erogazione cedole librarie, si inizia lunedì

Sarno. Distribuzione delle cedole librarie per famiglie con un Isee fino a 13.300 euro da lunedì, ecco come

Parte lunedì l’erogazione delle cedole librarie a Sarno dopo la polemica tra maggioranza e opposizione. Il civico Giovanni Montoro, infatti, aveva aspramente criticato la Regione Campania per il ritardo, l’amministrazione comunale sarnese però ora è pronta a gestire poco più di 200mila euro di fondi specifici.

I fondi disponibili

Dall’Ente di Palazzo San Francesco è arrivata la notizia della distribuzione delle cedole librarie per famiglie con un Isee fino a 13.300 euro da lunedì, presso gli spazi dedicati di Villa Lanzara. Si parla in particolar modo di 143 mila euro di fondi destinati per libri di testo delle scuole superiori di primo grado e 66 mila per le superiori di secondo grado, somme destinate a risolvere tante necessità delle famiglie sarnesi, ma non a tutte quelle presenti in graduatoria.

Le parole di Viscardi

«L’avevo dichiarato in consiglio Comunale che era una priorità per le famiglie. Sarà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto con il numero della richiesta, per la privacy, prima di lunedì. Gli importi dovrebbero essere gli stessi dello scorso anno e dovrebbero coprire sicuramente tutta la prima fascia e la maggior parte della seconda fascia. Il ritardo non è dipeso da noi ma dagli uffici regionali, eravamo in contatto con l’assessore regionale Lucia Fortini, che aveva confermato l’invio per gli inizi di novembre» ha spiegato la vice sindaca facente funzioni, Eutilia Viscardi.

I ritardi

I ritardi dell’Ente di Palazzo Santa Lucia sono finiti anche nel mirino dell’opposizione e in particolar del consigliere comunale Giovanni Montoro, artefice anche di una interrogazione consiliare nelle ultime settimane. «Tre mesi di ritardo hanno provocato un serio danno alle famiglie in difficoltà di questo territorio, che non hanno potuto acquistare materiale scolastico ai propri figli per le inadempienze di chi dovrebbe tutelare un diritto fondamentale – ha puntualizzato – . Ci sarebbe voluta, da parte dell’amministrazione comunale, fermezza e soluzioni drastiche, mentre alla fine a essere danneggiato è stato solo il diritto allo studio di chi è più debole».

Alfonso Romano