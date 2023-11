La Scafatese di mister Ciro Muro è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Castel San Giorgio, compagine anch’essa in lotta per le prime posizioni di classifica. Ko amaro per il modo in cui è arrivato, dato che i canarini si trovavano in vantaggio nella prima frazione di gioco, ma nella ripresa sono stati rimontati, uscendo così dalla gara senza punti.

Ora per Tedesco (attuale capocannoniere del girone B) e compagni l’imperativo è ripartire, già dalla prossima sfida di sabato contro il Città di Solofra. I gialloblè pagano lo scotto di un inizio di campionato con troppi passi falsi che hanno portato la società all’esonero di mister Iuliano. Con Muro in panchina la Scafatese ha totalizzato ben 13 punti in sei giornate, e bottino che ha permesso alla compagine salernitana di riattaccarsi al treno playoff.

L’ambizione della società, però, è sicuramente quella di arrivare fino in fondo giocandosi il campionato con la Sarnese. Per fare ciò c’è bisogno di un rendimento più costante e di lasciare meno punti possibile per strada. Ora i canarini sono quinti in classifica con 20 punti a -5 dalla capolista Sarnese.