Scafati. Lavori lumaca in Corso Trieste, Grimaldi accusa

Lavori lumaca. Il disappunto di Grimaldi per i residenti bloccati in casa. Zimarra: “colpa del meteo”

Lo stop temporaneo dei lavori produce disagio ai residenti scafatesi di Corso Trieste. A denunciarlo è stato il consigliere comunale democratico Michele Grimaldi.L’ex candidato a sindaco del centrosinistra da circa una settimana, infatti, si ritrova la porta della propria abitazione quasi sbarrata dalle transenne del cantiere. Ma ora il Comune ha sbloccato nelle ultime ore i lavori.

Un anno di disagio

Da ormai oltre un anno sulla strada che collega il quartiere di San Pietro con il centro storico scafatese sono in compimento lavori di riqualificazione urbana. La strada, infatti, era priva quasi completamente di marciapiedi, provocando non poche difficoltà ai pedoni al momento del passaggio delle auto che transitavano anche ad alta velocità e facendo degli slalom tra veicoli in divieto di sosta.

L’interruzione

I lavori, ormai giunti a buon punto, si sono però interrotti negli ultimi giorni, scatenando la polemica del consigliere Grimaldi, costretto a difficile manovre per uscire dalla propria abitazione come testimoniato sui social. Una piccola beffa, visto che il progetto di riqualificazione è stato un cavallo di battaglia dell’esponente del PD durante lo scorso mandato del sindaco Pasquale Aliberti e più recentemente di quello di Cristoforo Salvati . «Sono lavori che ritengo estremamente importante perché danno valore, sicurezza e dignità all’area, dando la possibilità a bambini e genitori di passeggiare in tranquillità, aggiungendo quindi valore anche alla presenza di attività commerciali su corso Trieste. Però i lavori vanno eseguiti con grande attenzione e spero che l’assessore delegato alla Manutenzione, nelle attività di controllo del territorio, non faccia perdurare una situazione di disagio in uno snodo principale verso la principale piazza di Scafati» dice Grimaldi.

La puntualizzazione

Una questione che è stata prontamente seguito dall’ente di palazzo Mayer e dall’assessore Giuseppe Zimarra, che ha spiegato l’ultimo ritardo dei lavori adducendoli ad alcune situazioni tecniche risolte proprio nelle ultime ore. «La pioggia ha bloccato in parte il cantiere, inoltre per andare avanti avevamo bisogno di un’ordinanza di gestione del piano viario che è arrivata stamattina (ieri per chi legge, ndr). La nostra attenzione è massima sul cantiere e stiamo realizzando un progetto veramente importante per la nostra città e corso Trieste. Dispiace qualche disagio, ma avanziamo curando ogni minimo particolare, soprattutto in termini di mobilità» dice Zimarra.

Alfonso Romano