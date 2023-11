Scafati. Maltratta moglie e figlie, allontanato da casa

Violenza sulle donne, il fenomeno a Scafati non si ferma, un uomo allontanato dalla casa familiare. I Carabinieri della locale tenenza nelle ultime ore hanno eseguito un’ordinanza applicativa con la quale è stato disposto l’allontanamento dell’individuo dalla propria dimora e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. A scaturire la richiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti dell’uomo 59enne una serie di maltrattamenti compiuti a danni della moglie e delle figlie, con tanto di lesioni aggravate in più occasioni a seguito di percosse e minacce. Un altro caso che spaventa la città di Scafati, che sempre di più è costretta a leggere di eventi di violenza familiare, come anche sottolineato dalle istituzioni negli ultimi giorni in coincidenza con l’inaugurazione del Centro per la Famiglia in via Diaz.