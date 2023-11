Pugliesi in vetta con le inseguitrici pronte ad approfittare; lotta serrata anche in zona salvezza.

Serie D, girone H. Il Team Altamura è in vetta al campionato con 20 punti grazie alle 2 vittorie consecutive ottenute contro Angri e Martina. La squadra allenata da mister Giacomarro, pur avendo avuto un rendimento altalenante (un solo punto in 3 gare, dalla quarta alla sesta giornata) si ritrova ad essere padrona del girone. Questo dato conferma l’equilibrio del torneo e che al momento non è presente un’unica squadra candidata alla vittoria finale.

Sotto i biancorossi, ad una sola lunghezza di distanza, c’è il Città di Fasano, squadra che ha sorpreso tutti per l’incredibile avvio di campionato. Poi il “gruppone” composto da Fidelis Andria, Gelbison, Nardò, Casarano e Matera tutte a quota 17 punti. Tutte e 5 le compagini hanno conquistato i 3 punti nell’ultimo turno di campionato. Distanti appena un punto ci sono Barletta e Paganese che hanno avuto un inizio di campionato totalmente differente: i pugliesi hanno iniziato con qualche passo falso di troppo ed ora pare siano in ripresa; gli azzurrostellati, invece, hanno avuto una partenza degna di nota, ma i soli 2 punti conquistati nelle ultime 4 giornate hanno spedito la Stella al 10° posto.

Se in vetta la lotta è serrata, anche per la corsa salvezza vale lo stesso discorso. All’undicesimo posto c’è il Santa Maria Cilento che aveva iniziato totalizzando 3 punti in 6 giornate, ma nelle ultime 4 gare ha collezionato 3 vittorie che hanno permesso ai cilentani di uscire dalla zona play-out. Poi c’è l’Angri ad 11 punti: rendimento altalenante dei grigiorossi che nell’ultimo periodo sono stati condizionati dai tanti infortuni e da un calendario non certamente semplice.

La zona play-out è occupata in ordine da Rotonda, Gravina, Manfredonia e Bitonto, con Palmese e Gallipoli rispettivamente penultima ed ultima.

Foto: Profilo Facebook Team Altamura