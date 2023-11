E se il Vesuvio eruttasse? …E’ solo un film!

L’atteso film “In fila per due“, diretto da Bruno De Paola e interpretato da Andrea Di Maria e Francesca Chillemi, arriva nei cinema il 23 novembre 2023. La commedia on the road, prodotta da CinemaFiction con il contributo della Regione Campania e il sostegno della Film Commission Regione Campania, ha già suscitato l’interesse al Social World Film Festival e al Napoli Film Festival.

La trama segue le peripezie di Germano (interpretato da Andrea Di Maria), un trentacinquenne con un futuro incerto e una fidanzata gelosa, Sonia (Francesca Chillemi). Una scossa sismica spinge all’evacuazione del paese, offrendo a Germano l’opportunità perfetta per liberarsi della sua compagna ossessiva. Il viaggio diventa un’odissea comica, con situazioni paradossali, destinazioni inaspettate e incontri sorprendenti.

“In fila per due” è ambientato tra Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano e nel pittoresco paese di Morigerati in Cilento. Con il supporto di No.Mad Entertainment, il film promette di intrattenere il pubblico con la sua trama divertente e le interpretazioni accattivanti dei protagonisti.