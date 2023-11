Pagani. Caccia all’hacker pagine social della TV

Le storiche pagine Facebook di Telenuova e Telenuova 2 da quasi due mesi sono ostaggio di un hacker: al posto dei propri programmi e servizi ci sono filmati di pellicole asiatiche. Il pirata del web ha violato la mail del gestore ufficiale per poi prendere il controllo delle pagine collegate ai canali TV. Da quel momento si sono moltiplicate le pubblicazioni di clip di probabile origine indiana e più generalmente asiatica, e con esse pian piano anche le interazioni del pubblico dei social.

Situazione di stallo

Dopo qualche settimana sono iniziate a spuntare anche le prime dirette, che ritraevano il soffitto di una stanza con un ventilatore ma senza particolari rumori o suoni. La situazione perdura dopo oltre un mese e mezzo, con la pagina principale di Telenuova che è stata letteralmente invasa da nuovi utenti, che hanno iniziato a interagire. Alcune clip pubblicate dall’hacker raggiungono oltre una decina di migliaia di pollici in su, anche forti un gruppo di follower che a oggi conta oltre 100 mila persone tra vecchi e nuovi accessi. E come se non bastasse nella giornata di mercoledì è apparso più volte in diretta il volto di un uomo, muto e immobile se non per alcuni gesti apparentemente inspiegabili.

La nota del gruppo editoriale

Il Gruppo Telenuova con una nota chiede di fare chiarezza su una vicenda che sta provocando pesanti danni alla storia emittente di Pagani. «Le pagine Facebook erano uno strumenti per far arrivare ancora di più i nostri servizi alla cittadinanza, soprattutto fuori dal segnale TV – spiega la direttrice di Telenuova Aurora Torre – Siamo molto preoccupati, visto che la pagina continua a esistere dopo oltre un mese e mezzo e adesso siamo addirittura arrivati alla pubblicazione di dirette a volto scoperto».

La denuncia

Il caso di hackeraggio è stato subito denunciato al commissariato di Polizia di Nocera Inferiore che ha inoltrato la vicenda alla Polizia Statale, nella speranza che ben presto si possa far luce su un furto informatico grave per l’emittente paganese e, in generale, per tutti gli utenti del web.

Alfonso Romano