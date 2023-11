Scafati. Per la farmacie comunali appello alla Corte dei Conti

Farmacie comunali a Scafati: l’opposizione chiede chiarezza per evitare un buco milionario nella casse dell’Ente e, attraverso il consigliere comunale del PD, Michele Grimaldi, invoca l’intervento della Prefettura e della Corte dei Conti.

In occasione dell’ultimo consiglio comunale, infatti, il sindaco Pasquale Aliberti in un suo intervento aveva espresso la volontà politica di rimettere in piedi le farmacie comunali, tasto dolente della scorsa amministrazione targata Cristoforo Salvati. Palazzo Mayer aveva dato seguito all’indirizzo della Commissione Straordinaria, che aveva valutato l’operazione di vendita delle farmacie per oltre 9 milioni di euro, soldi da usare per colmare il disavanzo dell’Ente. I bandi di vendita non sono però mai partiti per diverse questioni tra il giudiziario e il politico. Con l’insediamento del sindaco Aliberti, è cambiata la strategia dell’Ente che vede nelle farmacie comunali una possibilità di arricchimento per i propri conti.

I dubbi di Grimaldi

Da qui l’interrogazione di Grimaldi che nel testo della nota sottolinea come, durante l’ultimo consiglio comunale, l’ufficio comunale abbia risposto che la vendita delle farmacie – quantificata in 9 milioni di euro – sia stata prevista a copertura del contenzioso previsto nei confronti del consorzio stesso. In poche parole, la cessione del bene non sarebbe ascrivibile alla copertura del disavanzo, bensì al contenzioso in essere con il Consorzio Farmaceutico Intercomunale. Un punto questo che merita un approfondimento secondo Grimaldi, che come tante persone in quella sera di assise, anche dell’ex amministrazione Salvati, non era mai venuto a conoscenza di un contenzioso così importante.

Le precisazioni

Anche l’ente infatti, in un’altra risposta scritta a Grimaldi lo scorso agosto, aveva definito nel perimetro della disputa unicamente due decreti ingiuntivi dal valore totale di 3,2 milioni di euro. E lo stesso consiglio comunale nel 2021 aveva approvato un programma di disavanzo finanziato dall’alienazione delle farmacie per un totale di incasso di circa 8 milioni in tre anni. Grimaldi chiede così ulteriore conferma a sindaco e ufficio sulla veridicità di quanto affermato per evitare gravissimi danni economici.

L’attacco

«Se siamo costretti a dover rispettare un piano di riequilibrio pluriennale è per le scelte scellerate del vecchio governo Aliberti che ha creato un buco dal valore di circa 31 milioni di euro – attacca Grimaldi – Non siamo convinti che le somme destinate alla vendita fossero per un contenzioso di pari valore, non vorremmo rischiare che l’ente spenda soldi che non ha come già successo, condannando la città al baratro del dissesto finanziario».

Alfonso Romano