Alla vigilia della gara con il Nardò in conferenza stampa ha parlato il tecnico dei grigiorossi Stefano Liquidato. Il mister ha sottolineato i problemi delle ultime gare legati anche all’elevato numero degli indisponibili che però, pian piano, sta rientrando.

Nel corso della conferenza Stefano Liquidato alla domanda sulle ultime prestazioni in cui è mancato solo il gol, ha risposto: “Io penso che sia mancato più di qualche cosa oltre al gol, soprattutto ci sono mancati i calciatori. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, in più ci è mancato il nostro bomber ed in certe situazioni abbiamo dovuto adattare calciatori in ruoli che non erano di loro competenza. Ora abbiamo recuperato Fabio ed è già un recupero importante. Piano piano ci apprestiamo a recuperare anche gli altri calciatori che a livello strutturale ci hanno causato grandi difficoltà. Dunque anche domani saremo in emergenza per quanto riguarda la difesa”. Poi ha aggiunto: “Siamo comunque fiduciosi per quanto riguarda la gara di domani in cui affronteremo una grande squadra”.

Sul Nardò che vive uno stato di forma invidiabile con 5 risultati utili consecutivi si è espresso così: “Noi abbiamo massimo rispetto di questa squadra, conosciamo le qualità del Nardò che lo scorso anno si è andata a giocare le fasi finali per il salto di categoria e noi abbiamo preparato qualcosa per cercare di sorprenderli”.