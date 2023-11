Basket. Antoniana di scena a Casapulla in uno scontro playoff

Battaglia playoff

Ottava giornata di campionato in Serie C, la Bioverde Pallacanestro Antoniana di scena a Casapulla per riscattare immediatamente il brutto stop di Potenza.

Gli uomini di coach Aldo Festinese non sono ancora riusciti a sbloccarsi lontano dal parquet “amico” di Boscoreale, nella battaglia di stasera in terra casertana (anch’essi a quota 6 punti in classifica) servirà andare oltre le proprie possibilità e dare il 101% in campo e fuori.

Passi falsi come quello di Potenza fanno parte del percorso, il focus ora è tutto sulla difficilissima trasferta che attende la Bioverde questa sera. A Casapulla in palio due punti che potrebbero avere una valenza assai superiore col passare delle settimane. Palla a due alle ore 20:00 questa sera presso la tendostruttura di Viale Kennedy, Casapulla (CE). Dichiarazioni del playmaker Federico Lamberti