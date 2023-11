La tragedia si è consumata in via Carrara, dove un uomo di 32 anni, impiegato presso un istituto di vigilanza, ha perso il controllo della sua auto

Santa Maria La Carità: morto vigilante 32enne dopo schianto con l’auto

La scorsa notte, intorno alle due, un drammatico incidente stradale ha scosso le vie di Santa Maria La Carità, ha richiamato l’intervento immediato dei Carabinieri della stazione locale. La tragedia si è consumata in via Carrara, dove un uomo di 32 anni proveniente da Castellammare di Stabia, impiegato presso un istituto di vigilanza, ha perso il controllo della sua Fiat Panda di servizio, finendo fuori strada per circostanze ancora in fase di accertamento. L’impatto ha provocato la sua morte.

La salma

La salma della vittima è stata sequestrata in attesa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria e trasferita all’obitorio di Castellammare per l’esecuzione dell’autopsia.

I Carabinieri, intervenuti prontamente, hanno condotto i rilievi sul luogo dell’incidente e avviato un’indagine approfondita per determinare le cause del sinistro. In particolare, stanno cercando di stabilire se altre vetture siano coinvolte e abbiano contribuito all’evento mortale.

ReCro