Sarnese-Faiano. Domani alle ore 14:30 si sfideranno prima contro ultima allo Squitieri di Sarno. I granata sotto la guida di mister Pirozzi stanno vivendo un momento invidiabile, dato che hanno conquistato 12 punti nelle ultime 4 di campionato. La società cara al patron Pappacena è in vetta al girone B di Eccellenza con 25 punti e vuole continuare a vincere per raggiungere quanto prima l’obiettivo stagionale, ossia il salto di categoria. Negli ultimi successi spicca, come da tanti anni a questa parte, il nome di Davide Evacuo, bomber dei granata. Il numero 9 della Sarnese ha siglato 4 reti nelle ultime 2 gare; tripletta da record nella sfida contro il Cervinara con 3 reti messe a segno in 9 minuti.

Sarnese-Faiano: come arrivano gli ospiti

I biancoverdi, invece, vivono un momento totalmente opposto, infatti occupano l’ultima posizione con soli 3 punti conquistati, frutto di 3 pareggi con Sant’Antonio Abate, Apice e Calpazio. I ragazzi di mister Viscido, però, hanno offerto comunque buone prestazioni nel corso di queste prime 10 giornate. Faiano che dunque non ha ancora trovato la via del successo in questa stagione e che proverà a fare lo sgambetto alla Sarnese in una partita sulla carta proibitiva.

Foto: Profilo Facebook Sarnese 1926