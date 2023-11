Angri-Nardò 0-2. Allo stadio Novi i grigiorossi rimediano la terza sconfitta consecutiva contro la compagine pugliese. La squadra di mister Ragno con una rete per tempo conquista i 3 punti e continua a volare in classifica.

Angri-Nardò 0-2: la cronaca

7 minuti ed è subito grande occasione per l’Angri: Palmieri va via ad un avversario e con il mancino costringe Viola ad un super intervento. È l’Angri a fare la partita creando più di qualche problema alla retroguardia ospite che comunque riesce sempre a sventare il pericolo. Il Nardó prova timidamente a rispondere al 20’ con una conclusione di Gentile che però termina alta. I granata prova ad alzare giri del motore e sei minuti più tardi ci provano con una conclusione di Lambros. I ritmi si abbassano ma al 36’ arriva l’episodio che sblocca la gara: tiro dal limite di Ceccarini deviato dalla retroguardia grigiorossa, ma arriva la zampata di Gentile che spinge la palla in rete portando il Nardó in vantaggio. I ragazzi di mister Liquidato provano a risalire la china con Mansour che prova una conclusione dal limite ma la sfera termina alta.

Nella ripresa la prima occasione è a tinte grigiorosse con un tiro dal limite di Palmieri che Viola blocca in due tempi. Il Nardó cerca di non rischiare nulla e prova aspettare calci piazzati come al quarto d’ora della ripresa con una conclusione di Guadalupi sugli sviluppi di un corner. È lo stesso Guadalupi a segnare la rete del raddoppio per gli ospiti al 69’ con una conclusione dal limite che trova l’angolino. L’Angri prova a reagire alla batosta sfruttando l’out di sinistra con Ascione che al 73’ supera due avversari in area di rigore, fa partire un traversone teso ma nessun compagno riesce a spingere la sfera in rete. La gara si spegna con il Nardó che riesce a gestire il doppio vantaggio ed i grigiorossi che non riescono più ad impensierire Viola. Dopo 95 minuti la gara termina con il risultato di due a zero in favore della compagine pugliese.

Angri-Nardò 0-2: il tabellino

ANGRI: Scarpato, Cordato (83’ Spunticcia), Picascia, Palmieri (75’ Giorgio), Longo, Herrera, Mane, Kljajic, Mansour (46’ Fabiano), De Marco (75’ Cardore), Sabatino (46’ Ascione). A disposizione: Palladino, Marasco, Fiele, Giorgio, Caropreso. Allenatore: Liquidato

NARDÓ: Viola, Ceccarini (86’ Ciannamea), Gennari (83’ De Giorgi), Lanzolla, Dambros (65’ D’Anna), Gentile (73’ Mariani), Addae, Urquiza, Guadalupi, Russo, Milli (76’ Rossi). A disposizione: Furnari, Ingrosso, Ferreira, Stragapede. Allenatore: Ragno

MARCATORI: 32’ Gentile (N), 69’ Guadalupi (N).

AMMONITI: Picascia (A), scordato (A)

ANGOLI: 5-6

RECUPERO: 1’pt, 5’st.

ARBITRO: Castellano di Nichelino. Assistenti: Gentilezza e Di Curzio di Civitavecchia