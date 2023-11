Basket. Mastodontica Givova, 6104 giorni dopo Milano di nuovo KO a Scafati

Brilla la stella del grande ex Gentile, gialloblù sempre in controllo contro un'Olimpia che ricorda quella del 25 febbraio 2007. Il finale è 77-68 alla Beta Ricambi Arena.

I campioni d’Italia alla Beta Ricambi Arena

Quindici anni dopo il PalaMangano in Beta Ricambi Arena ospita nuovamente le scarpette rosse dell’Olimpia Milano in un match che porta in dote un elevatissimo numero di emozioni. Alessandro Gentile, ex capitano dell’Olimpia, ritrova la “sua” Milano da avversario nel giorno del suo compleanno; Gigi Datome torna sul parquet dell’agro da dirigente biancorosso dopo il biennio 2006-2008 in cui vestì la canotta dell’allora Legea Scafati.

Nonostante il notevole divario che la carta pone tra i due roster, Givova ed EA7 arrivano a questo match separate da sole 2 lunghezze in classifica, con Logan e compagnia che non certo disprezzerebbero essere a pari punti coi campioni d’Italia in carica dopo 7 giornate di campionato.

Tutti arruolabili in casa gialoblù, mentre la rotazione degli stranieri porta l’Olimpia a schierare Hall, Shields, Lo, Poythress, Mirotic e Kamagate.

Quintetti

SCAFATI: Robinson-Rossato-Rivers-Pinkins-Nunge

MILANO: Lo-Shields-Mirotic-Melli-Poythress

Primo quarto

Capitan Rossato apre il match in penetrazione, Scafati perfetta in attacco, 7-4 al 2′. Un Rivers enorme sui due lati del campo regala il massimo vantaggio alla Givova a 6:02 dalla prima sirena, EA7 doppiata sul 12-6. Ingenuità di Rossato che commette fallo antisportivo su Maodo Lo, il tedesco piazza un personale break di 5-0 e riporta Milano sotto di 1 al 5′, 12-11.

Robinson segna e subisce fallo, Mirotic s’iscrive a referto dalla lunetta, difese decisamente più performanti degli attacchi e punteggio fissato sul 15-14 all’ottavo minuto di gioco. Logan trasforma in 3 punti il primo pallone che tocca, Flaccadori fa pentole e coperchi nella metà campo offensiva biancorossa, l’1/2 di Nunge a 42″ dalla prima sirena vale il 21-18 Givova. Flaccadori ancora protagonista, la prima frazione termina 21-20 in favore dei padroni di casa (7 i punti Rivers).

Secondo quarto

0/2 dalla lunetta per Flaccadori, un “and-one” di Gentile prima ed una bomba di Logan poi infiammano la Beta Ricambi Arena, 27-20 al 12′, timeout di un furioso Ettore Messina. Flaccadori arriva facile ferro, Tonut in palleggio-arresto e tiro dalla media riportano Milano ad un possesso di distanza, un’altra tripla di Rivers ed una prodezza in post-basso di Mirotic fissano il punteggio sul 30-26 al 14′. Bellissimo il botta e risposta tutto made in Italy tra Gentile e Tonut, al quindicesimo Scafati conduce 32-28.

Errori da una parte e dall’altra e partita sempre più maschia, al 17′ Rossato dalla lunetta non sbaglia per il +4 (34-30). Poythress schiaccia in testa a Rivers, il capitano gialloblù segna da oltre 7 metri in faccia a Melli, ma il pivot dell’Olimpia continua a segnare dall’interno dell’area e Milano torna a -1 sul 37-36. Gentile segna un canestro difficilissimo con Mirotic incollato alle sue caviglie, Robinson ruba palla e va a schiacciare, Scafati ben più che saldamente al comando al 19′, 41-36. Milano perde la bussola in attacco, sfortunato Robinson nell’ultimo possesso, Scafati avanti di 5 al 20′.

Rivers top scorer all’intervallo con 10 punti, Poythress segue a 9.

Terzo quarto

Alla ripresa delle ostilità Nunge è perfetto dalla linea della carità, Shields impreciso, Rossato da 3 per il massimo vantaggio gialloblù, 46-36 al 21′, Messina ferma subito la gara. Milano non segna più, capitan Rossato mette un’altra tripla fantascientifica e la Beta Ricambi Arena diventa invivibile per l’EA7, +13 Givova. Messina prova ad abbassare il quintetto riportando Mirotic nello spot di ala grande ma la musica non cambia, il jumper di Robinson vale il 51-40 al 24′.

Mirotic e Lo a bersaglio, ma la cattiva notizia per l’Olimpia è un Pinkins che scalda i motori e piazza un importantissimo 4-0 di mini-break dalla lunetta a ridosso del 27′, 57-45 Givova. Shields e Mirotic provano a ricucire lo strappo, 57-50 a 2:03 dalla penultima sirena. La stella EA7 in maglia numero 33 lucra altri 2 punti dalla lunetta, non fa lo stesso Logan ma Pini e Pinkins rimettono le cose apposto sulle due metà campo 59-52 all’ingresso nell’ultimo minuto del terzo quarto. Hall sbaglia l’ennesima tripla aperta della gara per le scarpette rosse, Strelnieks sulla sirena piazza una tripla importantissima che vale il 62-52 al 30′.

Quarto quarto

Mani ghiacciate per i meneghini, caldissimo invece Strelnieks che mette un’altra tripla pazzesca per il 65-52 ad 8:32 dalla fine. Due su due di Poythress, tripla impossibile di Rivers per il +14, risposta immediata di Bortolani, 68-57 al 33′. Devastante Poythress all’interno del pitturato, Milano non molla e aggrappandosi al suo centro, 68-59 a 6:06 dalla fine. Nunge sbaglia un’altra tripla aperta, Lo perde malamente palla, Givova ancora a +9 all’esatta metà del quarto.

Hall accorcia le distanze con due liberi, Mirotic segna e subisce fallo da Gentile, a 3:18 dal termine EA7 di nuovo a -4, parziale aperto di 10-0. Gentile “alla Gentile” in faccia a Melli spezza l’emorragia, Lo segna ancora una volta dalla lunetta, Robinson dall’angolo mette la tripla che rischia di chiudere il match al 38′, 73-66. Shields non trova il fondo della retina a 90″ dal quarantesimo, Gentile sì, è game-set & match alla Beta Ricambi Arena. La piccola Scafati batte la grande Milano.

Gentile carica il palazzo dopo una prestazione da MVP, il finale è 77-68 per una Givova avanti dal 1′ al 40′ contro i campioni d’Italia in carica. Givova a pari punti con l’Olimpia.

Incredula e strabordante di felicità una pienissima Beta Ricambi Arena, tornata indietro nel tempo a quel lontano 25 febbraio 2007 quando all’ora di pranzo i canestri Carter ed Apodaca servirono per battere la Milano di Danilo Gallinari.

Sala stampa

Sacripanti: “Abbiamo giocato una buonissima pallacanestro, aldilà della vittoria che è per noi importantissima, andando a mettere sul parquet tutto ciò che avevamo preparato in settimana. Abbiamo giocato contropiede ogni volta che potevamo, attaccato Mirotic sempre come ci eravamo detti. Sono stati determinanti secondo me gli ultimi 20 secondi del terzo quarto, dal +5 abbiamo chiuso a +10 e poi controllato nell’ultimo periodo in maniera esemplare. Abbiamo tenuto Milano a 68 punti nonostante la nostra nomea di squadra “offensiva”, potevamo perdere nonostante una partita ai limiti della perfezione e questo deve far capire la potenza dell’avversario che stasera abbiamo battuto.

Due considerazioni: dopo Cremona sembrava avessimo buttato via tutto, ma la settimana dopo la stessa Vanoli ha battuto la Virtus Bologna. Io sto continuando a “martellare” i miei ragazzi, non dipendiamo da nessuno in attacco ed è questa la nostra forza, ogni domenica riusciamo a trovare un protagonista diverso in base alla partita. Infine, grazie al meraviglioso pubblico che stasera ci ha trascinato.”

Messina: “Complimenti a Scafati, a Pino, ad un Gentile oggi decisivo per loro. La Givova si presentava alla sfida di stasera col miglior attacco della LBA e li abbiamo tenuti a soli 77 punti. Noi mediocri in attacco, le pessime percentuali danno grande merito alla vittoria di Scafati.”

Tabellini

SCAFATI: Gentile 15, Pinkins 6, Rossato 13, Robinson 10, Nunge 6, Sangiovanni n.e., Mouaha n.e, De Laurentiis, Logan 6, Rivers 13, Pini, Strelnieks 8.

MILANO: Bortolani 3, Tonut 6, Kamagate 2, Flaccadori 6, Hall 2, Lo 9, Poythress 15, Melli 2, Ricci, Caruso n.e., Shields 4, Mirotic 19.