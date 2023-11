Calcio. Tutti gli impegni odierni delle squadre dell’agro

Calcio. Giornata ricca di impegni per le squadre dell’agro, tra cui spicca un derby. San Marzano e Nocerina si affronteranno in match dalle due facce che potrà dire qualcosa in più su quale sarà il campionato delle due compagini. Soprattutto per i blaugrana, una sconfitta significherebbe allontanarsi ancor di più dalle zone alte dalla classifica e cadere nelle posizioni calde. I molossi con Nappi, invece, cercano continuità dopo la grande vittoria dello scorso turno contro l’Anzio. Gara che si disputerà allo stadio Comunale di Palma Campania, fischio d’inizio ore 14:30.

Nel girone H impegno ostico per l’Angri che ospita allo stadio Novi il Nardò, compagine pugliese candidata alla vittoria finale. I granata sono partiti con qualche deficit, ma sono reduci da 5 risultati utili consecutivi; la squadra del tecnico Liquidato ha recuperato bomber Longo e con la spinta dei propri tifosi cercherà di fare risultato. A pochi chilometri di distanza verrà disputata Paganese-Casarano, con le due compagini che distano solo 3 punti in classifica. Gli azzurrostellati cercheranno di risalire la china dopo il ko nel derby con la Palmese. Entrambe le gare verranno disputate senza le tifoserie ospiti.

Infine si passa in Eccellenza, nel girone B, con la capolista Sarnese che ospiterà il fanalino di coda Faiano. Mister Pirozzi è reduce da 4 vittorie consecutive in campionato e vorrà rispondere al successo della Scafatese nella giornata di ieri.