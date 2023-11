Paganese-Casarano 0-1. La Paganese non riesce a trovare punti nella sfida interna contro il Casarano. Gara in cui gli azzurrostellati hanno comunque espresso un buon gioco, non sono riusciti a trovare la via del gol. Il match si sblocca al 26′ con un colpo di testa magistrale di Rajkovic che trova la quarta rete in campionato. I ragazzi di mister Agovino provano a pareggiarla ed all’85’ hanno l’occasione più ghiotta: calcio di rigore, si presenta Orefice che si fa ipnotizzare da Pucci. Il risultato resta dunque sul risultato di 1-0 in favore dei pugliesi che conquistano i 3 punti e volano al terzo posto in classifica. La Paganese resta a 14 punti a +3 dalla zona playout.

Paganese-Casarano 0-1: il tabellino

PAGANESE 4-3-3 Pinestro; Ianniello, Galeotafiore, Esposito G., Setola (16’st Mancino); Del Gesso (16’st Semonella), Langella, Faiello (27’st Iannone); Coquin, Orefice, Porzio (27’st Caruso). In panchina: Grimaldi, De Gennaro, De Feo, Sorgente, De Franco. Allenatore: Agovino.

CASARANO 4-2-3-1 Pucci; Pedalino, Guastamacchia, Vona, Giannini; D’Alena (12’st Da Silva Ramos), De Luca; Gambino (31’st Parisi), Citro (40’pt Perez), Falcone (18’st Versienti); Rajkovic. In panchina: Carotenuto, Gjonaj, Celli, Thiandoum, Munoz. Allenatore: Laterza.

ARBITRO: Francesco Gai della sezione di Carbonia (assistenti: Dattilo e Cirillo).

RETE: 26’pt Rajkovic.

NOTE– 800 spettatori circa. Ammoniti: Vona, Rajkovic, Laterza (allenatore), Pedalino (C), Iannone (P). Angoli: 7-6. Recupero: 4’pt e 6’st.