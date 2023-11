Sarnese-Faiano 3-0. Alla fine è arrivata anche la nona sinfonia stagionale per la Sarnese, che supera tra le mura amiche dello Squitieri il Faiano. Biancoverdi che durano appena 42 minuti, il tempo che gli uomini di Pirozzi riescono a sbloccare la gara con Cassandro, mentre nella ripresa le reti di Evacuo e Yeboah fissano il risultato sul 3-0 definitivo.

Sarnese-Faiano 3-0: la cronaca

Fin dalle prime battute è la Sarnese a fare la gara, ma la prima occasione da rete arriva al 13esimo con Dentice, che trova i tempi giusti di inserimento ma colpisce la traversa. Prova a rispondere il Faiano, Malandrino cerca il colpo, però Maiellaro fa buona guardia. Risultato bloccato verso la parte finale della prima frazione di gioco, ci pensa Cassandro a lasciare di stucco l’estremo difensore Diodati, che non può nulla sulla conclusione. La Sarnese arriva all’intervallo avanti di una rete.

Nella ripresa arriva subito un’occasione per il Faiano, un batti e ribatti in area di rigore che quasi beffa Maiellaro. Gara in discesa per la Sarnese, quando i biancoverdi restano in dieci per l’espulsione di Malandrino, rosso diretto per un brutto intervento su Logrieco. I granata approfittano subito della superiorità numerica trovano il raddoppio con bomber Evacuo, servito da Cozzolino. Ultimi venti minuti di gestione per gli uomini di Pirozzi, che trovano anche la terza rete con Yeboah.

Nona vittoria stagionale e primato in classifica consolidato per la Sarnese, che la prossima settimana sarà impegnata in una doppia trasferta, prima in coppa contro il Calpazio e poi in campionato col Santa Maria la Carità.

Sarnese-Faiano 3-0: il tabellino

SARNESE (4-3-3): Maiellaro (87’ Senatore); Dentice, Ciampi, Vitolo, Logrieco; Corticchia, Cassandro (65’ Cozzolino), Salerno (83’ Vincenzi); Pellecchia (65’ De Mattia), Evacuo (74’ Padin), Yeboah. A disposizione: Sbordone, Losasso, Siano, Carpentieri. Allenatore Egidio Pirozzi

FAIANO (4-2-3-1): Diodati; Farina (48’ Caldarelli), De Martino, Galiano, Annunziata; Di Lascio, Erra (60’ Riso); Imperiale (71’ Adinolfi), Malandrino, Frasca (86’ Caponigro); Strianese (78’ Saviello). A disposizione: Coppola, A. Sangiovanni, D. Sangiovanni, Pepe. Allenatore Giovanni Di Vece

ARBITRO: Virginio Capone di Napoli

AMMONITI: Erra, Caldarelli, Annunziata (F) ESPULSO: 56’ Malandrino (F) per intervento pericoloso

NOTE: Spettatori 500 circa. Angoli 7-1. Recupero 1’ pt e 5’ st