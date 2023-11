Scafati. Ospedale Mauro Scarlato, Aliberti pressa L’ASL

Questa mattina, il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti si è interfacciato con il Direttore Generale dell’ASL di Salerno, Gennaro Sosto, in merito agli interventi necessari per l’ospedale “Mauro Scarlato”. Come dichiarato dal Sindaco durante l’incontro del 31 ottobre con il manager ASL a Salerno, il 25 ottobre scorso aveva emesso un’ordinanza per sollecitare l’immediata riapertura del punto di primo intervento e la fornitura di ambulanze con personale medico specializzato.

I ritardi della Regione

In riferimento all’interlocuzione con il DG dell’ASL Sosto, il Sindaco Aliberti ha confermato che il bando per l’assunzione dei sei medici per il pronto soccorso base presso il ‘Mauro Scarlato’ è stato trasferito in Regione durante la riunione del 31 ottobre. Tuttavia, il Sindaco ha sottolineato ritardi e ha attribuito responsabilità al Presidente De Luca e ai consiglieri regionali, accusandoli di ostacolare i progressi necessari per l’ospedale di Scafati. “Non possiamo, però, nel contempo, non constatare che, a distanza di un mese dal colloquio col manager Sosto, a causa dell’ostruzionismo della Regione Campania e del presidente

De Luca, nulla è cambiato per il nostro “Mauro Scarlato”” dice Aliberti.

Ostacoli

Aliberti ha rilevato che, nonostante l’assunzione di due radiologi e la prossima pubblicazione del bando per un fisiatra, il ‘Mauro Scarlato’ continua a essere afflitto da ritardi e ostacoli imposti dalla Regione Campania. Ha evidenziato la persistenza del blocco dei ricoveri oltre i 24 posti letto, l’inerzia del laboratorio di analisi e del punto di primo intervento, nonché l’assenza di potenziamento del servizio 118 a Scafati.

Aliberti punta il dito contro la Regione

Il Sindaco ha espresso preoccupazione per la situazione critica dell’ospedale, accusando la politica regionale di utilizzare la sanità come strumento di lotta politica. Ha sottolineato la necessità di riattivare il pronto soccorso base, con medici specializzati e strutture essenziali, e ha sottolineato che la battaglia politica contro Scafati deve cessare per garantire servizi sanitari adeguati.

Le speranze del sindaco

Infine, il Sindaco Aliberti ha affermato che, se gli ostacoli saranno rimossi e la politica ostile cesserà, la riapertura completa del presidio ospedaliero di Scafati sarà possibile nei primi mesi del prossimo anno. Ha concluso affermando la determinazione a difendere i diritti dei cittadini di Scafati, esortando a porre fine a discorsi inutili e a garantire servizi sanitari essenziali senza compromettere il benessere della comunità.

Redazione