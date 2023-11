Trasferta in quel di Capaccio per i ragazzi di mister Pirozzi che proveranno già a mettere le mani sull'accesso al turno successivo.

Calpazio-Sarnese. L’andata dei quarti di finale di Coppa Italia vedrà i granata impegnati sul campo del Calpazio. La squadra di mister Pirozzi sta vivendo un ottimo momento dato che è in cima al campionato a +4 dalla seconda ed è reduce da 5 vittorie consecutive. La Coppa Italia è un obiettivo del club caro al patron Pappacena che fin dagli inizi ha dichiarato di voler arrivare fino in fondo anche a questa competizione. In vista della gara di domani, il tecnico dei granata potrebbe dare vita ad un turnover, dato che sabato la Sarnese sarà di scena al Comunale di Santa Maria La Carità contro la squadra allenata da mister Di Nola.

Gli avversari dei granata sono una delle sorprese del girone B; infatti da neopromossa la Calpazio sta disputando un ottimo campionato, occupando l’ottava posizione in classifica con ben 16 punti. La squadra allenata da mister Ciro De Cesare ha offerto fino ad oggi delle grandi prestazioni; ci sono dunque tutte le carte in regola per vedere una grande partita tra le due compagini che poi il 29 novembre si sfideranno per il ritorno allo stadio Squitieri di Sarno.