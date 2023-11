Sarno. L’appello di Forza Italia Giovani “Libertà d’opinione a rischio nelle scuole”

Comunicato Stampa Forza Italia Giovani

Allarme democrazia nelle scuole?

Nota a firma del coordinatore di Forza Italia Giovani Francesco Pio De Stefano:

“Negli ultimi anni, le aule scolastiche anche della nostra città sono diventate l’arena di scontri ideologici che minano il libero scambio di opinioni, fondamento stesso della democrazia. In veste di coordinatore giovanile cittadino di Forza Italia Giovani, è mio dovere sollevare una voce di preoccupazione in merito a come alcune minoranze rumorose abbiano monopolizzato il dibattito, relegando le maggioranze silenziose a un ruolo passivo di subalternità.

L’uso di metodi spesso prevaricatori, manifestazioni unilaterali a tratti violente e slogan irripetibili sembrano aver sostituito il sano confronto di idee. Questo fenomeno è emblematico del declino della libertà d’opinione nelle istituzioni educative, che dovrebbero essere fucine di pensiero critico e dialogo costruttivo.

Il prossimo 17 novembre, l’Unione degli Studenti ha programmato una manifestazione nazionale per affermare che “i diritti non si meritano” e per sostenere le istanze a favore del popolo palestinese. Al di là della solidarietà, la mobilitazione è rivolta anche contro le scelte del governo Meloni.

Come sostenitore di idee liberali, ritengo che il confronto aperto e rispettoso sia il fondamento di una società democratica. Tuttavia, è cruciale che tale confronto non diventi una forma di prevaricazione, impedendo ad altre voci di farsi sentire. La manifestazione del 17 novembre, sebbene possa avere nobili scopi, rischia di trasformarsi in un’occasione per sopprimere le opinioni divergenti.

Liberi dibattiti e rispetto reciproco dovrebbero essere gli obiettivi primari di ogni manifestazione studentesca. Invito quindi gli attivisti a considerare l’importanza di garantire uno spazio inclusivo, dove ogni studente possa esprimere le proprie idee senza paura di rappresaglie o discriminazioni.

La democrazia si nutre della diversità di pensiero, e solo attraverso il rispetto di questa diversità possiamo costruire una società davvero libera e aperta. È il momento di riflettere su come possiamo coltivare un ambiente educativo che favorisca il confronto di idee anziché soffocarlo”.