Serie D. L’undicesima giornata di campionato sorride alla Cavese che dopo aver battuto per 3-1 il Flaminia allunga in vetta sul COS Sarrabus, portandosi a +3. Dunque i blufoncè arrivano a 25 punti in classifica, mentre la compagine sarda so ferma a 22. Nello stesso girone muovono la classifica San Marzano e Nocerina che nel derby si dividono la posta in palio; la squadra allenata da mister Zironelli, con 13 punti, resta in prossimità della zona playout, mentre i molossi conquistano la quarta posizione con 17 punti. Colpo esterno del nuovo Gladiator targato Foglia Manzillo che vince contro l’Anzio portandosi a quota 10 punti. L’Ischia, invece, continua il suo cammino guadagnando un ottimo punto sul campo della Romana FC.

Serie D, il punto sul girone H

Nel girone H non festeggia nessuna campana; infatti l’Angri perde tra le mura amiche contro il Nardó per 2-0 e si ritrova catapultata in zona playout. Anche Paganese e Santa Maria Cilento cadono rispettivamente contro Casarano ed Altamura. In casa dei cilentani le due sconfitte consecutive per 5-0 sono costate care a mister Ferulli che è stato esonerato, al suo posto Antonio Rogazzo. Pareggi esterni invece per Palmese e Gelbison; la squadra di mister Pietropinto trova un buon punto sul campo del Matera, mentre la Gelbison stecca l’appuntamento con i 3 punti contro il Manfredonia.

Foto: Profilo Facebook Cavese