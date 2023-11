Verso Real Forio-Scafatese: la squadra di mister Ciro Muro domani sarà impegnata nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia allo stadio Calise di Forio. I gialloblù sono reduci dalla grande vittoria esterna contro il Città di Solofra e potranno contare sull’uomo più in forma del momento, Gianmarco Tedesco; infatti il puma potrebbe partire dall’inizio dato che nel prossimo turno di campionato non ci sarà, causa squalifica. Gara ostica, dunque, per la Scafatese che sfiderà gli isolani che sono impegnati nel girone A di Eccellenza campana.

Real Forio che nonostante tutto sta ben figurando, dato che occupa la decima posizione in classifica con 14 punti in un girone di fuoco. La squadra biancoverde, allenata da mister Iervolino, è reduce da 2 sconfitte consecutive in campionato contro Castelvolturno e Pompei, ma si è sempre contraddistinta per il bel gioco offerto.