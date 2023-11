Violenza di genere. Al Trianon arriva “Io no ci sto”, lo spettacolo con le donne per le donne

Il Teatro è volano di cultura e promozione del benessere sociale e personale. Il grande regista Maurizio Palumbo da sempre sa creare arte che faccia da sinergia tra teatro, realtà e sociale.

Ed in occasione della giornata contro la violenza sulle donne che viene proposto lo spettacolo con le donne e per le donne: “Io non ci sto, voce ‘e femmene.

Spettacolo musicale che si terrà il 25 e 26 novembre presso il Teatro Trianon Viviani.

Prodotto e organizzato dalla Sud Promotion srl – Scritto e diretto da Maurizio Palumbo con arrangiamenti e direzione : Aniello Misto e Gennaro Franco.

Nello spettacolo le donne sono in primo piano, è questo il leitmotiv, che vedrà infatti otto cantanti femminili che interpreteranno tre canzoni edite, scelte tra classici e contemporanee in prevalenza in dialetto napoletano.

Lo spettacolo è sicuramente canoro e musicale, dal vivo, con una band di cinque musicisti professionisti e tre vocalist , ma è anche un viaggio pensato e scritto per e sulle donne, infatti oltre alla musica; ogni due esibizioni canore, interverrà l’attrice, Tiziana De Giacomo, che reciterà un monologo di circa un minuto, dedicato a fatti realmente accaduti e vissuti da donne, ragazze, bambine. Supportate con immagini, video con proiezioni in un maxi schermo, il quale sarà parte integrante della scenografia.

“Io non ci sto” oltre al titolo dello spettacolo è una canzone, cantata da tutto il cast, una vera e propria denuncia, allo stesso tempo un grido di dolore e speranza e sarà la sigla di apertura.

“ Io non ci sto” è uno spettacolo che avrà in totale venti canzoni, comprese le due sigle iniziale e finale le loro tematiche saranno tutte a rappresentare, storie, ruoli, ricordi, delle donne. Nella scaletta per citarne alcune ci saranno canzoni quali: “Rose’ -“Donna ” di Enzo Gragnaniello.

Una scaletta che man mano si completerà attraverso la magia di queste ed altre canzoni; con luci, scene, proiezioni, prosa e con un cast e voci di qualità come: Raffaella De Simone (cantante storica e prediletta da sempre di Mario Merola),Erminia Franzese (cantante giovane ma con un’ album alle spalle ed un altro in preparazione, proiettata in cose importanti, voce, personalità, carisma, un vero talento),Margherita Marinelli(Voce particolare e insegnante di canto) Silvia Paulillo (Giovane e veterana allo stesso tempo, voce, stile e capacità ne fanno un personaggio di qualità) Teresa Rocco(Classe voce e stile insignita da Mirna Doris proprio al Trianon come sue degna erede) Sara Russo,(Giovane talento per pochi voti esclusa dall’ultimo Sanremo) Veronica Simeoli (ex trio sud 58 grande successo a Made in sud, ora solista e tra le più acclamate a Tale e Quale show di Carlo Conti)Daniela Sponzilli (Bella voce cantante ed artista poliedrica che svaria tra il classico,la melodia e il moderno).

A rendere unico lo spettacolo anche la band: Aniello Misto-basso e contrabbasso-Antimo Aiezza –batteria –Francesco Romano- chitarre

Gennaro Franco – pianoforte e tastiere – Manuel Quagliozzi -Sax e Flauto – quattro vocalist.

Senza dimenticare il Direttore della fotografia e luci Gianluca Sacco – Audio e fonica : Daniele Chessa.

Invitiamo tutti ad acquistare il vostro biglietto per vedere lo spettacolo, per godere di buona musica e sensibilizzare su un tema così delicato e complesso, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.