Zona Contesa. Appello di Vicinanza per stabilità lavorativa a Orta Loreto

La recente risoluzione della contesa territoriale tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino ha generato incertezza per le aziende e i lavoratori della zona. Gigi Vicinanza, di Cisal Metalmeccanici nazionale, ha espresso preoccupazione per la stabilità delle imprese e dei posti di lavoro, affermando: “La transizione da una giurisdizione all’altra deve essere gestita con attenzione per evitare danni irreparabili”.

L’appello alla Regione

Vicinanza ha fatto appello alla Regione Campania per una legge ad hoc che tuteli le concessioni edilizie e prevenga la paralisi delle attività industriali. Vicinanza ha evidenziato la necessità di preservare le concessioni già acquisite per evitare la perdita di posti di lavoro, sostenendo che: “La sicurezza e la continuità occupazionale sono fondamentali per la stabilità economica della zona di Orta Loreto”. Ha espresso la disponibilità del sindacato a collaborare per trovare soluzioni che proteggano i lavoratori e contribuiscano al benessere della comunità.

Natalia Pepe