Scafati. Il centro polifunzionale di Comunità Sensibile (video)

La comunità scafatese si dota di un centro polifunzionale per minori. Il servizio attivato nei locali del Centro Sociale di San Pietro è destinato a prestare un servizio quanto mai fondamentale dopo le crisi dovute da Covid-19 e non solo. La società consortile per i servizi sociali del comprensorio “Comunità Sensibile” che vede Angri, Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara e Scafati comune capofila centra un’altra importante apertura dedicato alla tutela dei minori.

Un lavoro ben strutturato

Frutto del lavoro strutturato negli ultimi mesi grazie a fondi ministeriali, il centro polifunzionale sarà una stampella importante per tante famiglie e soprattutto per i più piccoli che potranno studiare, avere momenti ricreativi e fare tante iniziative in un clima sicuro con l’aiuto di esperti in materia.

Il servizio è di Alfonso Romano