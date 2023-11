San Marzano. Vincenzo Marrazzo:” Io uscito da Forza Italia, non cacciato”

Vincenzo Marrazzo risponde a Forza Italia “Io andato via, non cacciato”

Nelle ultime ore il coordinatore regionale di FI Fulvio Martusciello in un comunicato ha dichiarato la sospensione nelle fila del partito dell’ex consigliere comunale marzanese, una scelta che però arriva dopo la decisione autonoma di Vincenzo Marrazzo di uscire da Forza Italia

Dichiarazioni di Marrazzo:

“Ho iniziato il mio percorso in Forza Italia circa un anno e mezzo fa, e negli ultimi mesi sono stato protagonista di una campagna tesseramenti iniziata in estate e capace di aggregare oltre 500 persone in un percorso politico dove i cittadini hanno colto la possibilità di poter costruire una San Marzano sul Sarno migliore attraverso valori come la cooperazione, l’onestà e l’importanza dei territori. Negli ultimi tempi però la dirigenza sovracomunale ha disatteso questi valori importanti avanzando strategie in città senza mai rapportarsi con il coordinatore cittadino, ossia il sottoscritto.

Da qui la mia scelta il 14 Novembre di comunicare l’abbandono di Forza Italia, per coerenza con tante persone che sul territorio hanno condiviso e condividono un tragitto preciso e lontano da giochi politici. Il comunicato di Forza Italia è stato pubblicato il 15 novembre ed è uscito solo dopo più contatti con il sottoscritto per provare a farmi tornare sui miei passi. Io avevo già negli scorsi giorni spiegato la situazione alla mia comunità, quella di San Marzano sul Sarno. Le scelte hanno mancato di rispetto prima di tutto alla mia città, e io non potevo essere più il garante per tutti coloro che credono in me”.