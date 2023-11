Campania. Arresti e sequestri da milioni nell’illecito traffico di carburanti

I finanzieri di Napoli, su disposizione della Procura di Nola, hanno eseguito arresti domiciliari e il sequestro di 1,2 milioni di euro, un deposito di carburanti e 6 autocisterne. L’indagine del Gruppo di Nola ha smascherato un intricato meccanismo fraudolento ad Acerra, coinvolgendo un deposito e una ditta di trasporto compiacente a Cercola.

Il video

L’immissione illecita sul mercato

Carburanti di provenienza illecita venivano immessi in consumo senza la documentazione necessaria, mentre un’altra società agiva da deposito contabile, occultando l’origine illecita. I rappresentanti legali delle aziende coinvolte sono stati colpiti da misure cautelari. L’illecita immissione in consumo ha causato un danno di €1.234.902 all’Erario. Il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e quote societarie per un totale di €1.234.902. Durante le operazioni, sono state sequestrate disponibilità finanziarie presso istituti di credito per €630.386 e quote societarie per €604.515. Gli indagati, presunti innocenti, affronteranno il processo per rispondere delle accuse.

ReCro