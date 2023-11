Investimenti significativi per l’edilizia scolastica: la Provincia di Salerno presieduta da Franco Alfieri conferma un impegno di un milione di euro, con lavori già avviati e attenzione alle sollecitazioni della comunità. La nota di “Progettiamo Angri”.

L’impegno di “Progettiamo Angri”, arrivano i fondi per le scuole. La nota.

“Come previsto la Provincia guidata dal Presidente Franco Alfieri ha tenuto fede agli impegni assunti con la nostra comunità e con il gruppo civico consiliare “Progettiamo Angri” impegnando circa un milione di euro per interventi di edilizia scolastica presso gli istituti superiori. Di questi circa 500 mila euro sono stati destinati al Liceo Don Carlo La Mura per la realizzazione di una nuova palestra in tensostruttura, e di lavori già appaltati per la ristrutturazione di un’aula motoria esistente, per la realizzazione di un secondo campo di volley, tennis e basket, in affiancamento al campo polivalente esistente e per la realizzazione di una pista per il salto in lungo e una pista per atletica” si legge nella nota di “Progettiamo Angri”.

Fondi anche per l’ISIS “Fortunato”

Un finanziamento cospicuo ha interessato anche la messa in sicurezza dell’ISIS “Giustino Fortunato” e per circa 450mila euro anch’essi già appaltati e consegnati alla ditta incaricata dei lavori.

Il Prof Agri

Al Prof Agri di via Giudici invece saranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria.

“Vogliamo ringraziare il Presidente Franco Alfieri e il Consigliere Regionale Luca Cascone per la continua attenzione prestata alle nostre sollecitazioni su problematiche riguardanti la città di Angri, non da ultima la concretizzazione di una nostra proposta per risolvere, seppur parzialmente, i disagi degli allagamenti della SP 185, in località Via Orta Longa, mediante la realizzazione di un impianto di sollevamento acque dalla sede stradale che si sta confermando risolutivo. In tale ottica abbiamo discusso e sollecitato anche il completamento e l’apertura al traffico del nuovo cavalcavia sul Rio Sguazzatorio che consentirà il transito di mezzi pesanti provenienti e diretti dalla SP 268 alla zona industriale di Angri riducendo i disagi ai residenti” conclude la nota a firma dei consiglieri comunali Caterina Barba, Roberta D’Antonio e Domenico D’Auria.