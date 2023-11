Pagani. Emergenza personale, pronti ad attingere da graduatorie esterne

Emergenza personale al Comune di Pagani: l’assunzione di cinque istruttori preoccupa l’amministrazione. La ricerca di dipendenti attraverso la mobilità volontaria potrebbe non dare i suoi frutti secondo il sindaco Lello De Prisco, che si prepara, nel caso, ad attingere personale dalle graduatorie di altri comuni. Nelle ultime ore l’Ente di palazzo San Carlo ha dato il via a un nuovo bando riservato ai lavoratori di enti pubblici interessati a lavorare a Pagani.

Le figure richieste

Nello specifico si ricercano cinque figure professionali di categoria C, istruttori che vanno dal settore amministrativo a quello della vigilanza. Una buona notizia per una macchina comunale in grave carenza d’organico dopo anni di pensionamento e blocchi alle assunzioni determinate dallo stato di dissesto economico dell’ente e parzialmente sbloccato dall’operato De Prisco. Il primo cittadino ha però avvisato la comunità: «Mentre le opposizioni attaccano le assunzioni di istituti come “Agro Solidale”, chiare come la luce del sole, noi registriamo difficoltà per l’assunzione di istruttori specifici», ha ammesso, spiegando come «la forma del bando di mobilità volontaria permetterebbe l’integrazione in organico di figure di esperienza comprovata e il ritorno di alcuni paganesi». Possibilità non applicabile per sicurezza urbana e istruttori di vigilanza. «Siamo pronti nel caso ad attingere a graduatorie di paesi limitrofi a disposizione per trovare il personale, ma aspettiamo i termini del bando».

Alfonso Romano