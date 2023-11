Serie D, girone G: impegni esterni per San Marzano e Cavese

Serie D, girone G. Per la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone G, il San Marzano sarà impegnato nella trasferta con la Nuova Florida; la compagine romana si trova attualmente al nono posto in classifica con 14 punti ed è reduce dal successo esterno con il Budoni. Per i biancorossi spicca come rendimento Samuele Vianni, attaccante classe 2001 che ha già siglato 7 reti in questo inizio di stagione. Mister Zironelli, invece, cercherà la prima vittoria della sua era per risalire la china ed allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Anche la Cavese giocherà lontano dalle mura amiche ed affronterà il Budoni. I sardi si trovano nella stessa situazione del San Marzano con 13 punti ed a ridosso dei playout. La squadra neopromossa cercherà di fare lo sgambetto alla prima della classe per guadagnare punti importanti in ottica salvezza. I metelliani, invece, vorrebbero iniziare un “filotto” di vittorie per cercare di consolidare il primato, dato che il COS Sarrabus è distante solo 3 lunghezze.

Serie D, girone G: la Nocerina ospita la Romana FC

In quel di Nocera pare sia ritornato l’entusiasmo, soprattutto grazie all’arrivo del tecnico Nappi. Dopo la vittoria contro l’Anzio ed il pari con il San Marzano i molossi vorranno dare continuità ai risultati utili soprattutto davanti al proprio pubblico. Una vittoria proietterebbe la Nocerina a quota 20 punti.