Basket Femminile. Arriva la prima vittoria per Angri, strepitosa Stoyanova

Sbloccate

Al quarto tentativo arriva la prima vittoria per l’Angri Femminile. Le ragazze di coach Francesco Iannone superano 73-66 Edilizia Innovativa al PalaGalvani e lasciano il fondo della classifica. Prestazione incoraggiante per le grigiorosse, prive di Manna e Sapienza, che pian piano stanno mostrando progressi sul piano del gioco. Straordinaria Stoyanova, a referto con 32 punti, seguita dai 17 di Carcaterra e i 10 di Tolardo. Bene anche Martines in uscita dalla panchina.

La cronaca del match

Le viaggianti partono bene con Codispoti in evidenza (0-6). La replica è affidata a Tolardo, che ricuce un po’ lo strappo (5-6). Dall’altra parte Codispoti continua a fare male alle angresi per il 7-10. Catanzaro prosegue il proprio forcing con Timchenko, che realizza il +7 (7-14). Carcaterra non ci sta e segna due bombe che valgono il nuovo -1 (13-14). Le ospiti conquistano un paio di viaggi in lunetta, concretizzato dalla solita Codispoti e da Gagliardi per il 15-20 che chiude la prima frazione. Nel secondo periodo Codispoti prosegue la sua striscia di canestri per il 17-25. Angri è in difficoltà, a scuoterla ci pensa Stoyanova, che accorcia a un possesso di distanza (22-25). Ed è sempre lei a trovare l’appoggio del pari e del sorpasso (30-28). Malgrado i tre falli di Codispoti e le varie palle perse, Catanzaro mantiene il naso avanti (34-35), con Li Calsi all’intervallo.

Al rientro è Riccotti a segnare nel pitturato il 38-41. E’ di nuovo Stoyanova a tenere viva la sua compagine con il pari 41. Proprio da un suo assist nasce la tripla di Martines per il +3 Angri (48-45). La gara pare prendere una svolta. Carcaterra e Martines muovono la retina per il 56-45. Codispoti, quasi a tempo scaduto, ferma il punteggio con il 56-47 con cui si va all’ultimo intervallo. Nella quarta frazione Angri vuole chiudere la pratica e vola sul 60-47 con Stoyanova. Catanzaro cala alla distanza, ma vuole tenere viva la speranza con Tymchenko e Codispoti, che realizzano il -6 (62-56). Angri non piazza il colpo vincente e Catanzaro si rifà di nuovo sotto con Tymchenko, malgrado i cinque falli di Codispoti (64-60). Stavolta le padrone di casa non perdono la calma. Stoyanova sfonda il muro dei 30 punti con la bomba del 72-62.

Tabellini

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano, Catalani 4, Dati n.e., Manna n.e., Cesarano n.e., Sapienza n.e., Stoyanova 32, Martines 9, Tolardo 10, Falino 1, Carcaterra 17, Capriati. All. Iannone

Edilizia Innovativa Catanzaro: Diop n.e., Persico, Codispoti 27, Bentornato, Sirianni n.e., Basile 10, Montebello, Gagliardi 2, Avenia 4, Li Calsi 3, Tymchenko 10, Riccotti 10. All. Chiarella