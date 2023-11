Martina-Angri 2-1. l Tursi di Martina Franca la prima vera occasione è dell’Angri con Fabiano che ci prova da fuori, tiro alto sopra la traversa. Risposta dopo pochi minuti dei padroni di casa con Bonanno che prova a girarsi in area di rigore ma molto attenta la retroguardia difensiva che devia in corner. Al 18′ minuto di gioco clamorosa occasione per l’Angri, Ciro Palmieri servito da Marasco ci prova di destro a tu per tu col portiere ma si fa ipnotizzare da un ottimo Figliola.

E dopo qualche istante è ancora l’esterno grigiorosso Palmieri a provarci sugli sviluppi di una punizione al limite dell’area, ma molto attenti i padroni di casa a deviare in corner un tiro indirizzato verso lo specchio della porta. Occasioni da una parte e dall’altra, dopo qualche minuto è il Martina a provarci con il classe 2004 Tuccitto che a tu per tu con Palladino non riesce ad inquadrare la porta. Al 33′ sono i padroni di casa a sbloccare la partita, con un’incursione sulla destra di Pinto che crossa in mezzo e dopo una respinta di Manè si fa trovare pronto Tuccitto che realizza il goal dell’1-0. Nell’ultima occasione del primo tempo c’è il pareggio dei grigiorossi con Raffaele Fabiano che dopo un’ottima giocata di Palmieri si fa trovare pronto dai 16 metri e con un siluro trafigge Figliola che non puó nulla. Prima frazione di gioco che termina quindi sul risultato di 1-1.

Martina-Angri 2-1: secondo tempo

Comincia la seconda frazione di gioco e la prima occasione pericolosa avviene solo dopo 15 minuti con un’ottima ripartenza dell’Angri, con Palmieri lanciato in profondità che trova un’ottima uscita di Figliola che spazza in rimessa laterale. Al 66′ è ancora Ciro Palmieri a saltare 2 uomini e a provarci dal limite dell’area, ma ancora una deviazione impedisce alla palla di entrare ed è corner per l’Angri. Dopo 10 minuti è invece il Martina a provarci con una punzione di Bonanno che da posizione defilata ci prova col mancino, tiro insidioso ma attento Palladino che blocca in due tempi.

Al 78′ passa nuovamente in vantaggio il Martina grazie ad uno splendido goal di Palermo che lascia partire un tiro violentissimo da fuori area, palla che sbatte prima sulla traversa e si insacca poi in rete, risultato sul 2-1 per i padroni di casa. Martina che qualche istante dopo sfiora il tris con Bonanno che nuovamente su punzione colpisce in pieno la traversa, palla che poi finisce in rimessa laterale. Ed ancora Martina ad essere pericolosa, questa volta con Ievolella, che riesce a girarsi bene in area di rigore ma palla che esce di poco a lato. All’85’ termina la partita per Mouhaned Manè che già ammonito rimedia un’espulsione, Angri che rimane quindi in 10 uomini. Partita che termina dopo 5 minuti di recupero con l’Angri che perde 2-1 al Tursi di Martina Franca, incassando il quarto ko consecutivo.

Martina-Angri 2-1: il tabellino

MARTINA CALCIO : Figliola, Nikolli (60′ Ievolella), Palermo, Bonanno (88′ Perrini), Dieng, Virgilio, Silletti, Langone, Tuccitto, Pinto, Mancini. A disposizione: Pirró, Della Corte, Sicurella, Albanese, Filippi Filippi, Fitto, Vaticinio. ALL. Massimo Pizzulli

U.S.ANGRI 1927 : Palladino, Picascia, Palmieri (67′ Mansour), Longo, Allegra (84′ Giorgio), Manè, Marasco (84′ Spunticcia), Kljajic, De Marco (45′ Cardore), Fabiano, Ascione (86′ Fiele). A disposizione: Scarpato, Herrera, Di Mauro, Sabatino. ALL: Stefano Liquidato

AMMONITI : Manè (A), Allegra (A), Mancini (M)

ESPULSI : Manè (A)

CORNER : 5-5

MARCATORI : Tuccitto (M) 33′, Fabiano (A) 47′, Palermo (M) 78′

RECUPERO : 2′ (PT) – 5′ (ST)

ARBITRO : Andrea Traini

1º ASSISTENTE : Mirco Monaco

2º ASSISTENTE : Antonio Bruno