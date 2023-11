Nuova Florida-San Marzano 1-1: Ferrari in extremis salva i rossoblu

Nuova Florida-San Marzano 1-1. Il San Marzano inanella il quinto pareggio consecutivo, raddrizzando al 90’ il match esterno

contro il Nuova Florida Ardea. Sul fondo sconnesso del campo Mazzucchi, i blaugrana sono

protagonisti di un buon primo tempo, durante il quale collezionano diverse occasioni per passare in vantaggio. Giordani è sicuramente il migliore in campo per l’Ardea, che opta per un gioco attendista per poi provare la soluzione del contropiede.

Al 12’ i padroni di casa passano in vantaggio con Vianni, che si libera di due avversari e si

conferma capocannoniere del girone G di Serie D. Il Nuova Florida Ardea abbassa ulteriormente il baricentro, di fatto alzando un muro davanti a Giordani.Al 90’ però Marotta su punizione pennella per la testa di Ferrari che da due passi riequilibra il punteggio e regala l’ottavo risultato utile di fila alla squadra del presidente Felice.

Nuova Florida-San Marzano 1-1: il tabellino

NUOVA FLORIDA ARDEA (4-2-3-1): Giordani; Pacillo, Bruno F., Mauro, Negro; Falilò, Miola; Costa (27’

st Barba), Carbone, Limongelli; Vianni. A disposizione: Fraraccio, Suffer, Moreso, Sbordone, Lestini,

Antinoro, Lonati, De Martino. Allenatore: Del Grosso.

SAN MARZANO (3-4-3): Cevers; Musso (30’ st Balzano), Altobello, Chiariello (21’ st Bruno L.); Cusati

(15’ st Rossi), Cuomo, Di Gennaro (38’ st Favo), Mancini; Camara, Ferrari, Melillo (15’ st Marotta). A

disposizione: Feola, Pisciotta, Maimone, Coly. Allenatore: Zironelli.

ARBITRO: Kovacevic (Arco Riva). Assistenti: Servili e Proietti (Terni).

RETI: 12’ st Vianni (N), 45’ st Ferrari (S).

NOTE. Spettatori: 100 circa. Ammoniti: Musso (S), Bruno F. (N), Rossi (S), Marotta (S). Calci d’angolo:

0-2. Recupero: 1’ pt; 5’ st.