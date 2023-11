Basket. Angri da sballo, demolita Corato 114-66

Uragano Angri

Un’Angri Pallacanestro perfetta fa un sol boccone della Fas Basket Corato al PalaGalvani con un netto 114-66. Con questi due punti i ragazzi di coach Francesco Chiavazzo si portano al secondo posto solitario in classifica, complice proprio la sconfitta dei pugliesi e di Power Basket Salerno. Ben cinque gli uomini in doppia cifra. Con Jelic autore di ben 26 punti, con 11/16 dal campo.

Cronaca del match

Ad aprire la partita è Jelic, con un canestro da sotto (2-0). L’inizio è un assolo da parte di Angri, che vola sul 9-0 con le bombe di Izzo e Taddeo. Vaulet tenta di scuotere i suoi dall’arco, ma Jelic è bravo a replicare con la stessa moneta dall’altra parte (12-4). Proprio quest’ultimo appoggia il 14-4, che costringe Corato a un time out urgente. Al rientro i pugliesi tentano ancora di scuotere la gara con Vaulet e Tomcic. Taddeo è al solito scatenato ed è bravo a imbeccare Jelic, caldissimo dai 6,75 (23-13). Si iscrive alla gara anche Globys per il 28-17. L’attacco angrese gira che è una meraviglia e Ruggiero segna il 30-17. Gli ospiti cercano in ogni modo di limitare i danni, poi vengono puniti sulla sirena da Taddeo per il 34-25 con cui si va alla seconda frazione. Si riparte con le giocate di Bonanni e Iannicelli per l’incredibile 44-25, dopo soli 12’. La furia angrese non si placa e ancora Bonanni mette a referto il +20 (47-27). Corato è letteralmente in bambola con l’aggressività angrese. Izzo e Taddeo rimettono venti punti di distanza (54-34). Sullo scadere Jelic firma il 64-38 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa è sempre un monologo da parte di Angri. Jelic continua a vedere il canestro come una vasca da bagno e Globys vola a realizzare il 69-38. La tripla di Izzo porta i Condor sul 72-38. Corato è sulle ginocchia e Angri ne approfitta per tenersi sopra i trenta di distacco con Ruggiero (81-48). Bonanni e Jelic non arrestano il tornado con l’87-50. La ciliegina sulla torta è il siluro di Iannicelli per il +40 (90-50) alla fine del terzo periodo. Con il risultato già in ghiaccio, non manca l’impegno da parte dei locali. A sfondare il muro dei 100 è Bonanni con gioco da tre punti (102-56). E’ festa anche per Carone, che realizza i suoi primi due punti in maglia Angri (104-56). Il vantaggio scollina anche oltre i 50 punti, con la festa che può cominciare.

Tabellini

Angri Pallacanestro: Izzo 21, Globys 9, Granata, Ruggiero 6, Bonanni 14, Caloia 7, Iannicelli 11, Taddeo 15, Jelic 26, Carone 5. All. Chiavazzo; Ass. Russo

Power Basket Salerno: Montiks 5, Perez, Lomello, Tomcic 13, Vaulet 26, Sgarlato, Allier 10, Del Tedesco 2, Bavaro 3, Bruni, Bellato 2, Janjusevic 2. All. Gattone