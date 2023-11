Napoli. “Ri-Partire in Libertà” iniziativa di sensibilizzazione al Molo Beverello

Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la penalista Maria Grazia Santosuosso e Veronica Maya, conduttrice RAI, saranno promotrici di un’iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica su uno degli argomenti che prepotentemente invade la cronaca nera del nostro Paese.

L’intento è quello di restituire un senso significativo e fare un gesto concreto per il dramma che troppe donne vivono, quello della violenza di genere. Le organizzatrici hanno predisposto una donazione simbolica ai Centri Anti Violenza della Città di Napoli. La donazione consiste in una valigia pronta con tutto l’occorrente per partire e allontanarsi dal teatro del dramma. A tal proposito si è raccolta la generosa disponibilità di Alilauro, Carpisa, Yamamay, Accademia Cosmetica Liliana Paduano, Paviè Gioielli, Le Zirre, Le Mille Me.

Le storie di violenza sulle donne, fisica e/o psicologica, sono sempre molto complesse. Le donne sono la parte fragile e quasi sempre sono sprovviste di un elemento essenziale: l’autonomia.

Abbiamo voluto immaginare un simbolo dell’autonomia. Un simbolo che possa rappresentare un’àncora e un porto, una vela e un riferimento. Abbiamo pensato a una valigia piena delle cose essenziali per andare via, per liberarsi, per poter guardare avanti.

Una valigia piena che sia strumento di libertà e di liberazione. Una risorsa concreta ma anche psicologica che sappia lasciare alla vittima l’opportunità di alzarsi e partire, fuggire dalle botte, dalla schiavitù e dalle violenze psicologiche e fisiche. Una valigia pronta e piena di tutto ciò che serve per potersi sentire in grado di salvare sé stessa ed eventualmente i propri figli. Per questo si è voluto intraprendere un rapporto di collaborazione con una serie di marchi, tra i più apprezzati e affermati sul mercato, e regalare una valigia piena dell’essenziale ai CAV che si occupano di assistere nel miglior modo possibile donne vittime di violenza.

Con una valigia piena una donna potrà alzarsi e lasciare il proprio inferno e le proprie sofferenze, trovare un posto sicuro, ricominciare senza rinunciare a sé stessa, perché in quella valigia non c’è solo ciò che può servire a liberarsi da un uomo violento, ma c’è la propria dignità e la speranza di un domani sereno. Ri-Partire in Libertà si propone quindi come un’iniziativa volta a sensibilizzare tutti in merito a questa battaglia di civiltà. Un’occasione per poter ascoltare le difficoltà delle vittime, le proposte della politica e di chi può intervenire in qualche modo. Un momento per mandare un messaggio dettagliato alle istituzioni, prestare attenzione al problema della violenza contro le donne e proporre analisi e soluzioni. Il tutto invitando ad intervenire personaggi con visibilità nazionale, e con partenariati importanti con aziende simbolo della responsabilità sociale e regalando valigie di salvezza alle associazioni che operano in tal senso.

L’evento sarà moderato da Veronica Maya, le letture sono affidate a Rosalba Carchia.

Interverranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’avvocato M.G. Santosuosso dello Studio Legale MGS, i dirigenti CAV, N. Salemme, artista e pubblicitario, R. Pagnotta ambassador di AssoTurismo, Emanuela Ferrante, assessora al Comune Napoli, Lucia Fortini Assessora Regione Campania , il dottor L. Crea, Direttore di In Italy e Retenews24, l’ avv. G. D. Paipais consigliere del comune di Napoli, l’ avv.ta A. Clemente, la dott.ssa M.G. Iacono, Marketing e Comunicazione Lauro.it, la dott.ssa P. Gargiulo Presidente “Donne per il Sociale “onlus” e la dott.ssa V. Vittorini Psicologa.

Partner ufficiali: Alilauro, Carpisa, Yamamay, Accademia Cosmetica Liliana Paduano, Paviè Gioielli,Le Zirre, Le Mille Me, Daniela CIccarello, Agenzia WICS.

Aldo Severino