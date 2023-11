Pagani. Conferimenti abusivi in città, monta il caso

Conferimenti abusivi sulle strade di Pagani, il fenomeno non tende a diminuire e l’amministrazione si prepara ad aumentare ancora di più i controlli sul territorio. Continuamente vengono ritratte nuove situazioni di degrado nella città alfonsina. Con una percentuale di raccolta differenziata tra le più basse in provincia, Pagani si ritrova a essere maglia nera anche sul versante della formazioni di micro discariche, una costante dal centro alla periferia. Il consigliere di minoranza Vincenzo Violante negli ultimi giorni ha infatti denunciato la nascita di cumuli di rifiuti ingombranti con tanto di foto in via Tommaso Maria Fusco e via Filettine, richiedendo così il pronto intervento della Sam.

Operazioni di rimozione

Operazione di rimozione che dovrà avvenire nelle prossime ore come raccontato dal consigliere delegato alla sicurezza urbana Michele Bottone: «Ogni giorno gli operatori sono costretti a ritirare tantissimo materiale ingombrante che neanche le metropoli quasi producono» è l’eufemismo di Bottone, che racconta però una realtà tutta da migliorare «Le formazioni di discariche su tutto il territorio sono una piaga costante sulla quale bisogna intervenire. Abbiamo investito in questi anni con foto trappole e telecamere, e posso aggiungere che non sono stati investimenti a vuoto».

Alfonso Romano