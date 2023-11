Angri. In consiglio la questione AES e la refezione scolastica

Nella seduta serale del consiglio comunale di Angri presieduta da Massimo Sorrentino, particolare attenzione è stata dedicata alle risposte alle interrogazioni presentate dal gruppo “Progettiamo Angri“. Gli interrogativi si sono concentrati principalmente sulle politiche scolastiche, evidenziando la necessità di apportare modifiche al menu della mensa scolastica e di stabilire una data precisa per il trasloco della segreteria della Galvani, programmato per metà dicembre. Inoltre, è stato sollevato il tema del pagamento delle utenze telefoniche per tutti gli istituti scolastici.

Il bilancio consolidato

Un punto centrale dell’assemblea è stato il dibattito sul bilancio consolidato del 2022. Questo documento contabile tecnico fornisce uno sguardo dettagliato sulla situazione finanziaria di tutte le società partecipate. Emergono preoccupazioni particolari per l’AES, che affronta difficoltà di liquidità con crediti verso il comune di Angri stimati intorno a 1,2 milioni di euro.

Mozione rinviata

Tra gli altri temi affrontati durante la sessione, una mozione di Fratelli d’Italia è stata rinviata a causa dell’assenza di Vincenzo Ferrara. Nel corso dell’assise, su proposta del Consigliere Alberto Milo, è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare l’ennesima vittima di femminicidio, sottolineando l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo grave problema sociale.

Le conclusioni

In conclusione, la sessione consiliare ha evidenziato la complessità delle questioni affrontate, con un’attenzione particolare alle sfide finanziarie e alle questioni legate all’istruzione. La necessità di adottare misure concrete per migliorare la situazione finanziaria dell’AES e implementare miglioramenti nelle politiche scolastiche è emersa come una priorità chiave per il consiglio comunale di Angri.

Natalia Pepe