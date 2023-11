Cavese. Primato e Di Piazza-mania: ora si può sognare

La Cavese è in vetta al girone G di Serie D con 3 punti di vantaggio sul COS Sarrabus Ogliastra. I blufoncè sono reduci da due vittore consecutive che hanno visto come protagonista assoluto Matteo Di Piazza. L’attaccante arrivato qualche settimana fa ha siglato 3 reti negli ultimi due match ed è già diventato beniamino dei tifosi. Nel prossimo turno la squadra di mister Cinelli ospiterà proprio la seconda in classifica ed avrà la possibilità di portarsi a +6.

Se attualmente i punti di distanza dalla compagine sarda sono solo 3, il gap con San Marzano e Nocerina (2 squadre che potevano contendersi la vetta) è molto più ampio. Infatti i metelliani hanno ben 11 punti di vantaggio dai molossi e 14 dai blaugrana. Il cammino è ancora lungo, ma fino ad oggi la Cavese ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter puntare alla promozione in Serie C.