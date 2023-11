Centro Anti Violenza di Nocera Inferiore. Torquato: da dedicare a Giulia Cecchettin

Il Centro Anti Violenza (C.A.V) dei Servizi Sociali di Nocera Inferiore, acquisito dai beni confiscati nel 2019 durante l’ultimo mandato amministrativo e inaugurato nell’impegno attuale nel febbraio scorso, dovrebbe essere dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin, come suggerito dall’avvocato Manlio Torquato, già sindaco di Nocera Inferiore (2012-2022).

Alta simbolicità

La struttura, secondo Torquato, potrebbe essere intitolata a Giulia Cecchettin per la sua alta simbolicità, rappresentando un monito morale e un omaggio alla memoria della donna, vittima di violenza, il cui dramma ha suscitato commozione a livello nazionale. Tale intitolazione sarebbe un riconoscimento significativo, non solo per onorare la memoria di una vittima, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità del problema della violenza di genere.

Avvio rapido delle attività

Manlio Torquato suggerisce che l’avvio rapido delle attività del Centro Anti Violenza potrebbe procedere parallelamente alla sua intitolazione, creando così un legame forte tra la struttura e la causa che essa si propone di affrontare. La decisione di intitolare la struttura a Giulia Cecchettin rappresenterebbe un atto tangibile di impegno da parte dell’Amministrazione nel contrastare la violenza di genere e nel commemorare le vittime. In questo modo, il Centro Anti Violenza diventerebbe non solo un luogo di supporto e assistenza per le vittime, ma anche un simbolo di resistenza e sensibilizzazione contro la violenza di genere, portando avanti il ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le donne che hanno subito simili tragedie.

Natalia Pepe