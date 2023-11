Il Consiglio Comunale di Nocera Inferiore ha approvato una convenzione per la gestione dei servizi sociali nel sub - ambito 1

Nocera Inferiore, in consiglio comunale discussione sulle politiche sociali

Il Consiglio Comunale di Nocera Inferiore ha approvato una convenzione per la gestione dei servizi sociali nel sub – ambito 1 del Piano di zona S1, fino al 31 dicembre 2025. Si continua in convenzione scartando l’idea di un’azienda consortile, come già indicato da una parte della maggioranza.

Gli assetti

L’amministrazione ha deliberato alcune modifiche negli assetti, sopratutto per quanto riguarda la gestione del personale. La nuova convenzione ripartirà proporzionalmente tra i quattro enti locali associati: Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte. La distribuzione del personale sarà ripartita al 49% per Nocera Inferiore, 26% per Nocera Superiore, 16% per Castel San Giorgio e 9% per Roccapiemonte.

Le figure professionali

I Comuni senza figure professionali necessarie potranno reclutarle autonomamente o delegare al Comune capofila, Nocera Inferiore, per le operazioni. La pianta organica, include diverse figure professionali a tempo indeterminato, tra cui sociologi, psicologi, educatori e assistenti sociali.

In aula in discussione anche i progetti il trasporto pubblico locale e di progetti stradali, con un’attenzione particolare alle arterie del quartiere Cicalesi e alle nuove piste ciclabili. L’opposizione ha sollevato preoccupazioni riguardo ai tempi di attuazione di tali progetti, su tutti Giovanni D’Alessandro. La fonte è “La Città”.