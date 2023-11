Pagani. 500mila euro tornano a disposizione del comune

L’Organo straordinario di liquidazione prepara un regalo di Natale per il Comune di Pagani: quasi 500mila euro tornano a disposizione di Palazzo San Carlo. L’organismo sorto dopo la dichiarazione di dissesto economico ha calcolato fondi non vincolanti che aiuteranno il Comune nell’implementazione di una serie di programmazioni entro fine anno. Decisione resa pubblica lo scorso 16 novembre dalla triade composta da Rosa Maria Falasca, Alfonsina Rago e Donato Giudice, che dalla ricognizione delle somme ricevute a titolo di fondo di cassa vincolato hanno accertato un importo residuo pari a 482.451,04 euro senza nessuna destinazione di parte.

Nessun vincolo economico

Somme per un mese sotto analisi dei vari settori, che hanno appurato la mancanza di vincoli economici verso capitoli terzi, garantendo quindi un nuovo impulso a una macchina comunale che dopo anni riesce a essere sempre più libera dalle limitazioni dello stato di dissesto. I fondi non sono vincolati ma non si potranno comunque utilizzare come liquidità per spese correnti.

De Prisco: “Un passo avanti”

«Nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo comunicato il passaggio di circa 12 milioni all’organo straordinario di liquidazione, decretando un passo in avanti fondamentale per la chiusura del periodo di dissesto. Ormai ci rimangono da chiudere il contenzioso relativo al Consorzio di Bacino e poco più», dice il sindaco Lello De Prisco, che sulle somme restituite puntualizza: «Aiuteranno le progettazioni di opere pubbliche e di interesse cittadino. Saremo oculati e li sfrutteremo a dovere, come sempre abbiamo fatto dopo anni di gestione economica scellerata. La situazione al nostro arrivo vedeva blocchi ovunque, ora questi importanti risultati».

Alfonso Romano