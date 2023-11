Nello Di Costanzo è stato presentato ieri nella sala stampa dello stadio Pasquale Novi; con il nuovo tecnico erano presenti il direttore generale Alberico Turi ed il direttore sportivo Ciro Raimondo. L’allenatore ha voluto esordire con una premessa sul suo predecessore Stefano Liquidato: “Permettetemi di salutare chi c’era prima di me che è un mio caro amico con il quale ho anche giocato 3 anni. Subentrare ad un amico è sempre difficile, ma mi sono detto che se non avessi accettato io comunque la società avrebbe preso un altro allenatore. Lui ha fatto un ottimo lavoro perchè già oggi ho constatato che è un gruppo che lavora bene ed in armonia ed ha la capacità di reagire alle situazioni avverse”.

Su cosa ha portato Di Costanzo ad accettare l’offerta dell’Angri: “Sicuramente la passione del presidente, ma anche la conoscenza dei direttori da tanti anni, che mi hanno indotto ad osservare la squadra e che è un gruppo su cui si può lavorare e raggiungere gli obiettivi. Inoltre c’è il mercato che aprirà a breve, dato che io azzero tutto sul punto di vista di chi giocava di più e chi meno. Ora sono tutti sono sotto osservazione e tutti avranno la possibilità di mettersi in mostra”.

Poi c’è stata anche la domanda per il direttore sportivo Ciro Raimondo sul mercato ed ha risposto: “Noi già prima dell’arrivo del nuovo allenatore avevamo delle lacune, è palese anche a livello numerico dato l’addio di Raffaele D’Orsi. Ci stiamo adoperando e ci stiamo muovendo soprattutto per il difensore centrale che potrebbe arrivare a brevissimo”. Poi ha aggiunto: “Alla riapertura del mercato, invece, dopo che il mister visionerà ed allenerà la squadra in questi giorni, decideremo dove intervenire ed in che modo”.

Infine c’è stato anche l’intervento del DG Turi che ha risposto alla domanda su come mai la scelta sia ricaduta su mister Di Costanzo: “Prima vorrei spendere due parole su mister Liquidato ed il suo staff che hanno dato comunque il loro contributo e li ringraziamo. Su Nello Di Costanzo perchè il suo curriculum parla da solo, ricordiamo che ha allenato tra i professionisti e che ha compiuto un miracolo con il Brindisi. Inoltre è una persona con cui possiamo tranquillamente continuare la programmazione dato che è un uomo di calcio ed una persona perbene”.