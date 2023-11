Sarno. Verso il voto: Franco Annunziata appoggia Cocca

L’ex candidato sindaco nel 2014 Franco Annunziata comunica il suo addio a Forza Italia per provare a scuotere il tavolo del centrodestra a Sarno in vista delle prossime elezioni. Annunziata crede in una sintesi tra il candidato di Fratelli d’Italia e civiche Giovanni Cocca come sindaco e Domenico Crescenzo come vicesindaco dopo il supporto proprio di Forza Italia, Lega e Noi Moderati.

Controversie politiche

Il centrodestra da diversi mesi è il protagonista indiscussa del dibattito pubblico in vista delle Comunali, per provare a rovesciare il centrosinistra. Per fare ciò tutte le parti liberali, conservatrici e civiche in campo sono coscienti della necessità di creare un fronte unico, ma la soluzione sembra lontana. Da qui lo sfogo di Annunziata che ha deciso di non rinnovare la tessera di FI per provare una mediazione tra le parti.

«Sono convinto della mia scelta nonostante il grande rammarico. Lascio dirigenti preparati per cui provo grande stima, ma non posso vedere ripetersi gli errori del passato », ha spiegato Annunziata. «Le ultime elezioni – aggiunge – hanno sempre visto il centrosinistra vincere grazie alle nostre spaccature». La soluzione a suo avviso è un unione tra i due candidati principali Cocca e Crescenzo. «Una scelta basata sui voti raggiunti nell’ultima tornata elettorale da Cocca, che ha raccolto circa 600 voti in più delle liste a supporto. Merita un’altra chance», conclude Annunziata.

Alfonso Romano