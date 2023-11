Scafati. Morti all’ospedale Scarlato, Aliberti Denuncia ASL e Regione

Emergenza ambulanze e punto di primo soccorso dello “Scarlato” ancora chiuso: il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, dopo le critiche ad ASL e Regione Campania, passa alla vie legali. Il primo cittadino nella giornata di ieri ha presentato formale denuncia alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nei confronti dell’Azienda sanitaria e i vertici di Palazzo Santa Lucia ipotizzando i reati di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e omicidio colposo.

I motivi della decisione

L’azione giudiziaria è partita dopo la morte di un uomo per un malore e alla luce di un’ordinanza dello scorso 25 ottobre – firmata dopo il decesso di una concittadina scafatese all’esterno del presidio ospedaliero “Mauro Scarlato” – dove aveva intimato all’ASL Salerno e Regione Campania di istituire un Pronto Soccorso di primo livello ma soprattutto aumentare il numero delle autoambulanze con medici rianimatori nella città scafatese. Ma, a detta del primo cittadino, nulla di questo è avvenuto. Anzi, nel suo esposto ripercorre le fasi dei soccorsi al 60enne deceduto. I familiari dell’uomo, «hanno chiamato per ben 10 volte il 118 da due cellulari diversi. Circostanza che, con un comunicato stampa, l’ASL ha smentito, asserendo che mai era stato allertato il 118».

L’esposto della famiglia

«La famiglia sta producendo un esposto alla Procura della Repubblica perché non è possibile continuare a subire torti del genere – sottolinea il sindaco – Non parliamo di aumentare i servizi sanitari sul territorio, discutiamo di garantire un diritto fondamentale che manca».

Protesta a Palazzo Santa Lucia

Nella denuncia contro ASL e Regione, Aliberti ha chiesto in via istruttoria alla Procura «la nomina di un collegio medico legale che, sulla base della documentazione prodotta ed esaminato lo stato dei luoghi, dicano i tempi di soccorso nel caso di malori di tipo cardiaco e se, allo stato, la popolazione di Scafati è garantita in caso di patologie per le quali è richiesto un tempestivo soccorso dagli ospedali di Sarno e di Nocera Inferiore». «Nei prossimi giorni accompagnerò i familiari delle vittime che hanno subìto sulla loro pelle la gestione fallimentare della sanità, a Palazzo Santa Lucia, per protestare e per accendere le luci su tutta la vicenda, affinché ognuno, per i livelli di competenza, si prenda le proprie responsabilità », ha concluso Aliberti.

Alfonso Romano