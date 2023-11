Nocera Inferiore. Sbarra rinnova il progetto di beneficenza natalizia

La città si prepara a vivere un Natale all’insegna della solidarietà grazie anche al pizzaiolo Antonio Sbarra, instancabile promotore del progetto “Insieme per una pizza”. Già noto per il suo impegno in iniziative benefiche negli ospedali, quest’anno Antonio Sbarra promette un evento ancora più speciale.

Tradizione consolidata

“Anche quest’anno continueremo con il nostro progetto ‘Insieme per una pizza’, il 17 dicembre,” dichiara con entusiasmo Antonio Sbarra. La novità è rappresentata da una corsa amatoriale di beneficenza nel rione Casolla di Nocera Inferiore. Partecipando con un piccolo contributo, ogni corridore riceverà colazione e pizza a portafoglio. Il ricavato sarà devoluto all’installazione di un defibrillatore nella zona di Casolla, un gesto che può salvare vite.

L’evento

Durante l’evento, saranno presenti ospiti del mondo della pizza e non solo, unendo la comunità in un momento di solidarietà. Antonio Sbarra sottolinea che, nel caso in cui non venga raggiunto il numero di iscritti necessario, il ricavato sarà devoluto alla Tin neonatale dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dimostrando un impegno costante nella beneficenza.

L’anno scorso, il progetto ha portato gioia al reparto di oncologia ed ematologia con la donazione di pizze a tutti i pazienti, accompagnata da animazioni di artisti del mondo della pizza, cantanti e attori. Antonio Sbarra, ideatore e organizzatore dell’evento, ribadisce con convinzione il suo mantra: “Insieme più forti”.

Natalia Pepe