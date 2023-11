Pagani. Cartelli a Orta Loreto, De Prisco chiarisce

Dopo l’ennesima manifestazione dei cittadini di Orta Loreto, il sindaco di Pagani Lello De Prisco replica alle accuse di chi giudica una provocazione – o, peggio, una prevaricazione – l’installazione dei cartelli della città liguorina nell’ormai ex zona contesa con Sant’Egidio Monte Albino, così come sancito da una sentenza del Consiglio di Stato. Anzi, Palazzo San Carlo, dal canto suo, segnala invece le gravi inottemperanze da parte del vicino Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

Le commissioni

«Nelle commissioni paritetiche nominate in Prefettura per accompagnare il passaggio di competenze – spiega De Prisco – è stato chiesto al Comune di Pagani di procedere alla definizione dei confini tra i due Comuni, anche attraverso l’installazione dell’apposita cartellonistica. Per il rispetto che si deve alle istituzioni, in un clima costruttivo e di cordialità, non potevamo fare altrimenti. Non c’è nessuna provocazione, anzi il contrario».

Tensione e contrapposizioni

La tensione è però palpabile non solo tra il Comitato civico di Orta Loreto e l’ente paganese, ma soprattutto tra l’istituzione comunale paganese e la vicina Sant’Egidio del Monte Albino.

La diatriba si gioca su più campi, dalla Regione alla Prefettura. A palazzo Santa Lucia tengono infatti banco le discussioni relative alle due leggi regionali che paganesi e santegidiani rispettivamente spingono per l’approvazione. Da un lato ci sono il comune di Pagani e Confindustria che vorrebbero quanto prima presentare una legge a difesa degli imprenditori di Orta Loreto a cui sono state bloccate improvvisamente tutte le concessioni edilizie erogate dal vecchio ente territoriale. Dall’altro c’è Sant’Egidio del Monte Albino e la volontà popolare dei residenti di Orta Loreto di far approvare una legge regionale per riannettere l’area al Comune originario.

La transizione

«Sull’ipotesi di Sant’Egidio non mi voglio esprimere, posso dire però che noi siamo al lavoro per presentare quanto prima attraverso il Consiglio regionale una legge che possa far ripartire le attività industriali e imprenditoriali della zona» ha chiarito De Prisco. Che ricorda le mancanze del comune santegidiano, che potrebbero essere presto segnalate alla stessa Prefettura di Salerno, “garante” della transizione imposta dalla sentenza del Consiglio di Stato. «Dal 24 ottobre scorso – dice De Prisco – i nostri uffici, come deciso in commissione paritetica, attendono l’invio dal Comune di Sant’Egidio della toponomastica dell’area. Finora, però, non abbiamo ricevuto nulla. Fra poco ci attiveremo con gli strumenti a disposizione, ma subito dopo segnaleremo l’inottemperanza al prefetto, perché le istituzioni e le scelte condivise si rispettano».

Alfonso Romano