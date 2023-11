Angri. “La scalinata della non violenza” di Comunità Sensibile (video)

Una significativa rappresentazione per gli studenti delle scuole medie all’interno della consortile “Comunità Sensibile”. La “scalinata della non violenza” è un percorso interattivo dove i ragazzi hanno avuto modo di interagire con l’attrice Deborah di Francesco che ha recitato alcuni brani “di ventre e di arrevuoto”, attività di laboratorio di Teatro Sociale rivolto a donne vittime di violenza e maltrattamenti, che attraverso precise simbologie come la mimica, la maschera e oggetti di uso comune ha messo in evidenza il disagio della condizione femminile davanti a gruppi di studenti partecipanti all’azione. L’idea di questa rappresentazione sociale è stata promossa da tutti gli operatori sociali della “Comunità Sensibile” coordinati, nel caso, dalla responsabile del progetto la psicologa Lucia Cajazzo.

Iniziative e azioni mirate

Si moltiplicano dunque le iniziative a favore della condizione femminile in tutte le sue accezioni, in un momento assai particolare socialmente, come sottolineato la stessa assessore delegata Maria D’Aniello.

Il servizio è di Luciano Verdoliva