Basket Femminile. Angri tenta il bis con Casalnuovo

Nuova sfida

Secondo impegno casalingo di fila per l’Angri Femminile. Domani, con palla a due alle ore 18,30, le ragazze di coach Francesco Iannone saranno di nuovo di scena al PalaGalvani per affrontare Casalnuovo. Una partita davvero importante per le grigiorosse, che vorranno dare continuità al successo conquistato ai danni di Catanzaro. Di fronte una compagine davvero molto giovane, con le sole Cillo e Gentile come senior. Poi tante under dalle belle speranze come le varie Prete, Gesuele e Esposito.

Le dichiarazioni

Queste le parole, alla vigilia, di Anna Stoyanova. “La vittoria contro Catanzaro è stata davvero fondamentale per il nostro team, e personalmente, contribuire con 32 punti è stato gratificante. Tornare ad Angri, dopo un anno a Rieti, è stato come ritornare a casa e mi sto riadattando positivamente. Riguardo alla partita contro Casalnuovo, prevediamo una sfida intensa, considerando che sono una squadra giovane come la nostra. Ma siamo determinate a mettere in campo tutto il nostro impegno per assicurarci la vittoria”.