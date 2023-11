Basket. Givova a caccia di punti in Sardegna

Scafati sfida Sassari per ritrovare subito la vittoria e non perdere terreno in ottica Final Eight di Coppa Italia.

Anticipo di fuoco

Scenderà in campo domani sera, alle ore 20:30, la Givova Scafati, nella gara valevole per

l’anticipo della nona giornata del campionato di serie A. La compagine dell’Agro sarà impegnata sul parquet del PalaSerradimigni contro i padroni di casa del Banco di Sardegna Sassari. Quattro punti in classifica separano attualmente le due formazioni, entrambe mosse dalla comune necessità di fare punti per posizionarsi in zone più comode e comunque lontano dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Nell’occasione, la truppa scafatese potrà contare sull’organico al completo, lo stesso che

a Varese domenica scorsa ha sfiorato il successo, consapevole che servirà una prova convincente per andare a punti sul rettangolo di gioco isolano, al cospetto di una squadra che cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per imporsi al fine di risalire la china in classifica. Tra le note di colore di questa sfida, menzione particolare merita il derby familiare tra i fratelli Gentile: Stefano, il maggiore dei due, è alla sesta stagione in terra sarda; Alessandro, invece, è al suo primo campionato in canotta gialloblù.

L’avversario

Terzo nella classifica delle palle recuperate (8,6 di media), quinto in quella della

percentuale di realizzazione ai liberi (77,9% di media), il Banco di Sardegna Sassari è attualmente in ritiro in un hotel di Nuoro per preparare al meglio la sfida.

Il club biancoazzurro è infatti mosso dalla ferma volontà di alzare il numero dei propri

successi in campionato, facendo leva sull’affidabilità e l’esperienza di coach Piero Bucchi, alla sua terza stagione consecutiva sulla panchina isolana. Il tecnico di origini bolognesi ha strigliato duramente i suoi dopo la recente netta sconfitta interna subita in Basketball Champions League contro l’MHP Riesen Ludwigsburg, chiedendo una reazione immediata soprattutto nei confronti del club e dei tifosi. Non sarà probabilmente disponibile il miglior rimbalzista offensivo del campionato: Diop, infatti, è stato recentemente operato al ginocchio per una lesione meniscale e sta eseguendo un percorso di riabilitazione che potrebbe tenerlo ancora qualche giorno lontano dai campi di gioco. Sarà invece disponibile la guardia statunitense Tyree (11,8 punti e 2,3 assist di media), il centro francese Gombault (11,3 punti e 5,6 rimbalzi di media), l’ala greca Charalampopoulos (8,3 punti e 3,4 rimbalzi di media), gli statunitensi McKinnie (8,1 punti e 4,4 rimbalzi di media) e Whittaker (7,6 punti e 4,3 assist di media), gli esterni Stefano Gentile, Cappelletti (3,5 assist di media), Kruslin e Raspino, oltre ai lunghi Treier e Gandini.

Le dichiarazioni

L’ala Demetre Rivers: «Il nostro avvio di stagione è stato solido. Abbiamo ottenuto vittorie importanti, ma anche sconfitte pesanti. Nel complesso, stiamo avendo un buon cammino,

imparando da ogni partita cosa possiamo fare per continuare a migliorare. Non sapevo esattamente cosa aspettarmi all’inizio di questa stagione perché è il mio primo anno nel campionato italiano, ma mi aspettavo che fossimo competitivi, che costruissimo un’intesa, che imparassimo dai nostri errori in ogni partita e che migliorassimo di settimana in settimana. A Sassari, le principali difficoltà della partita saranno il controllo dei rimbalzi, spezzare il gioco avversario con la nostra difesa, adattandoci a ciò che faranno. Hanno diversi giocatori che possono contribuire alla squadra in modi diversi, quindi è difficile dire chi saranno gli atleti più pericolosi. Hanno diversi giocatori che tirano efficacemente da tre, hanno buoni marcatori, minacce interne ed esterne, un buon stoppatore, insomma nel complesso una squadra ben assortita. Credo sia importante concentrarsi sulle tattiche

difensive su cui abbiamo lavorato questa settimana. Dobbiamo essere nei punti giusti, usare le rotazioni giuste, assicurarci di avere le spalle coperte e comunicare per essere sicuri di essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Dobbiamo portare energia e giocare con ritmo in attacco e prendere bene la palla a rimbalzo. Credo che queste siano cose importanti che ci aiuteranno ad avere successo contro Sassari».

