Orta Loreto, il fronte del dissenso e parla anche La Mura

Bagarre sul destino dell’ex zona contesa di Orta Loreto, nel dibattito interviene il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Antonio La Mura. Nelle ultime ore dopo le proteste dei cittadini di Orta Loreto i cartelloni di benvenuto sono tornati a essere vandalizzati, nel frattempo il primo cittadino sangiliano risponde al sindaco di Pagani Lello De Prisco su presunte inottemperanze agli accordi presi in Prefettura di Salerno sul passaggio di consegne. «Non posso rischiare anche il dissesto finanziario» ammette candidamente La Mura, molto preoccupato per la sua comunità in questa fase amministrativa delicata. Il vicino comune alfonsino aspetta infatti dallo scorso 24 Ottobre alcuni atti da Sant’Egidio, in particolar modo sulla toponomastica per riuscire quanto prima anche ad agire con una cartellonistica inaugurata con i ‘Benvenuti a Pagani’ tanto contestati da buona parte della popolazione di Orta Loreto.

Le perplessità del sindaco La Mura

La segnalazione è però fuori contesto secondo La Mura, che ribadisce un nodo cruciale per la sua comunità in questa fase transitoria, quella delle determinazioni economiche e finanziarie della vicenda. «Nell’ultima commissione paritetica ho spiegato che non ci sarà nessun passaggio se non si saranno chiarite le situazioni economiche che dovranno affrontare i due enti – ha spiegato senza mezzi termini La Mura – abbiamo fatto investimenti importanti e al tempo stesso il nostro bilancio si basa anche su tributi e servizi che abbiamo per oltre 200 anni garantiti a Orta Loreto. Non possiamo passare tutto così a un tratto e trovarci uno shock economico». Sant’Egidio al momento cura ancora alcuni servizi come la pubblica illuminazione, mentre altri sono di passaggio ma per l’ente è fondamentale quantificare economicamente insieme a Pagani il volume economico che si trasporterà tra i due comuni.

Preoccupazione sullo stato economico

«Voglio discutere di questo, capendo anche se il comune paganese o qualche ente ci debba destinare delle somme che altrimenti metterebbero KO le casse di Sant’Egidio» conclude sulla questione La Mura. L’unica sintonia politica al momento tra De Prisco e il primo cittadino sangiliano è sulla difesa degli interessi dei privati che hanno investito con concessioni edilizie, attualmente bloccate.

Alfonso Romano